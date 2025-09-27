Места в Украине, куда стоит поехать с палаткой осенью: лучшие локации для кемпинга

Путешествия с палаткой осенью особенные: меньше туристов, приятная прохлада и пейзажи, которые трудно описать словами. Украина предлагает десятки живописных локаций, где каждый найдет свою атмосферу приключений.

Related video

Если вы любите совмещать путешествия и кемпинг, стоит обратить внимание на уникальные локации, где палатка станет идеальным способом почувствовать близость к природе. Фокус предлагает места для путешествия с палаткой в Украине.

Карпаты: Черногорский хребет

Самый высокий хребет Украинских Карпат — настоящий магнит для туристов. Осенью здесь особенно красиво: тишина, красочные долины и прозрачные горные горизонты. Для кемпинга на Черногоре есть несколько проверенных стоянок:

Полонина Смотрич (возле Поп Ивана)

Уютная полонина с прекрасными видами на Черногору. Это удобная точка для ночевки перед восхождением на Поп Иван.

Полонина Шиса (перед Петросом)

Идеальное место для остановки перед подъемом на Петрос. Здесь есть вода и ровные площадки для палаток, а также относительная тишина, ведь большинство туристов выбирает более популярные маршруты.

Черногорский хребет Фото: Юлія Кметик/ Фокус

Стоянка под Говерлой

Популярная точка ночевки для тех, кто хочет подняться на самую высокую вершину Украины на рассвете. Вода рядом, а добраться сюда несложно даже для новичков.

Озеро Бребенескул

Это отдельная жемчужина Черногоры. Самое высокое расположенное озеро Украины (1801 м) манит кристальной водой и атмосферой дикой природы. Отличное место для лагеря, если ваш маршрут проходит по центральной части хребта.

Гутин Томнатик

Гора двухтысячник, рядом с которой также можно обустроить стоянку. Неподалеку — озеро Бребенескул, поэтому проблем с водой не будет, а виды отсюда открываются на весь Черногорский массив.

Черногорский хребет — живописный и одновременно довольно непредсказуемый. Погода здесь может меняться буквально каждый час: от солнца и тепла до густого тумана, ливня или даже снега осенью. Именно поэтому для походов необходимо иметь полноценное снаряжение: надежную палатку, спальник, каремат, горелку для приготовления пищи. Обязательным является специальная одежда — водонепроницаемая, ветрозащитная и достаточно теплая, ведь даже в сентябре температура на хребте может резко упасть.

Если вы планируете первый поход по Черногоре, лучше всего отправляться с опытным гидом или в составе организованной группы. Это поможет избежать опасных ситуаций, правильно спланировать маршрут и получить максимум впечатлений от путешествия.

Фото: Юлія Кметик/ Фокус Фото: Юлія Кметик/ Фокус Фото: Юлія Кметик/ Фокус Фото: Юлія Кметик/ Фокус

Карпаты: озеро Синевир

Легендарное озеро Синевир поражает своим величием и таинственностью: глубина достигает 24 метров, а вокруг возвышаются ели. Хотя палатку у самого озера ставить нельзя, неподалеку есть прекрасные места для кемпинга — в селе Синевир или в долинах хребта Пишконя.

Озеро Синевир Фото: Юлія Кметик/ Фокус

Шацкие озера, Волынь

На Волыни расположена целая группа водоемов — более 30 озер, среди которых самое большое и известное — Свитязь. Чистый воздух, сосновые леса и возможность остановиться с палаткой в специально отведенных зонах делают это место отличным вариантом для осеннего отдыха.

Шацкие Озера, Волынская область Фото: Юлія Кметик/ Фокус

Бакота, Хмельницкая область

Бакота — это бывшее село, затопленное водами Днестровского водохранилища. Сегодня это место славится живописными пейзажами, кристально чистой водой и спокойствием, царящим среди скал и лесов. Осенние закаты над Днестром здесь действительно впечатляют.

Бакота, Хмельницкая область Фото: Юлія Кметик/ Фокус

Джуринский водопад, Тернопольская область

На Тернопольщине расположен самый большой равнинный водопад Украины — Джуринский. Высота его каскадов достигает 16 метров, а ширина — 20. Вокруг — живописные холмы, руины древнего Червоногорода и чистый воздух каньона. В теплые осенние дни здесь можно даже освежиться в прохладной воде.

Джуринский водопад на Тернопольщине Фото: Юлія Кметик/ Фокус

Напомним, ранее Фокус писал:

Кроме того, Фокус рассказывал подробнее о Шацких озерах на Волыни — уникальном природном комплексе, аналогов которого в Европе просто не существует.