Куда поехать осенью: лучшие направления для отдыха в Европе в золотую пору

Осень в Европе открывает новые возможности для путешественников — от пляжного отдыха на солнечных островах до походов в красочных лесах или прогулок по историческим городам без летних толп. Это также сезон урожая, когда местные рынки и рестораны предлагают свежие гастрономические деликатесы.

Издание Lonely Planet поделилось 10 направлениями для путешествий осенью в Европе.

Куда поехать осенью: лучшие месяца в Европе

Севилья, Испания — для городского отдыха

В октябре температура здесь достигает 26°C, поэтому можно гулять в футболке по набережной Гвадалквивира или по вечерам наслаждаться тапас-барами. Обязательно стоит посетить Королевский Алькасар, крупнейший в мире готический собор, дворец Каса де Пилатос и Музей фламенко с живыми выступлениями.

Тенерифе, Канарские острова, Испания — для солнечного отдыха

Остров сохраняет тепло даже в ноябре: средняя температура около 24°C. Здесь можно совместить пляжный релакс с походами: подняться на вулкан Тейде (самую высокую вершину Испании), пройтись по тропам Анага или живописному каньону Маска.

Додеканес, Греция — для островных путешествий

В начале осени здесь еще тепло, море приятное для купания, а туристов меньше. Кроме популярного Родоса, стоит посетить колоритный Сими, экологичный Тилос, аутентичный Карпатос с деревней-музеем Олимбос или малоизвестный Астипалею с его тихими бухтами.

Латвия — для осенних красок

Октябрь — идеальное время для путешествий в Гауйский национальный парк с замками и речными маршрутами или в парк Кемери, где можно прогуляться по болотам в специальной обуви. А еще стоит посетить старый город Риги и попробовать сезонные блюда с грибами, ягодами и рыбой.

Бургундия, Франция — для винных туров и велопутешествий

Этот регион славится виноградниками Пино Нуар и Шардоне, которые собирают осенью. Путешественники могут выбрать часть 800-километрового маршрута Le Tour de Bourgogne, проходящего вдоль каналов и средневековых городов, или совместить путешествие с дегустациями вин на живописных холмах.

Умбрия, Италия — для сезонной гастрономии

Осень здесь пахнет трюфелями, каштанами и свежевыжатой оливой. Умбрия — менее туристическая соседка Тосканы, где среди золотых холмов и городов-крепостей (Орвието, Амелия, Нарни) можно наслаждаться урожаем. На столах — чечевица, грибы, фасоль, дичь (например, дикий кабан и фазан) и молодое вино с маршрутов Strada del Sagrantino. А в ноябре Перуджа принимает фестиваль Eurochocolate, прославляющий какао и известные конфеты Baci.

Совет: остановиться стоит в агротуризме — на ферме с собственным производством продуктов.

Шотландия — идеальный вариант, чтобы увидеть осенние пейзажи и дикую природу Фото: Shutterstock

Черногория — для походов в горы

Здесь сезон треккинга длится до ноября. В национальном парке Дурмитор (наследие ЮНЕСКО) более 40 вершин выше 2000 м, ледниковые озера и хвойные леса. Не менее живописны маршруты в Биоградской горной дубраве, а также вдоль побережья — с панорамами Адриатики с гор Орьен и Ловчен. Путешественники могут подняться на Румию возле Бару, пройтись по массиву Кучка Крайна или покорить Боботов Кук (2523 м) — самую высокую вершину страны. Осенью море еще теплое, а пляжи — пустые.

Копенгаген, Дания — для гастрономических открытий

Датская столица — сердце скандинавского дизайна и "Новой нордической кухни". Осенью здесь стоит начать с рынка Torvehallerne KBH, где подают сморреброды, каши и локальные деликатесы. В городе десятки ресторанов со звездами Michelin (например, Kadeau), поэтому бронировать столики нужно заранее. А еще можно пойти в гастрономический тур, чтобы открыть кофейни, пекарни и многокультурный район Нёрребро. Завершить день — в модном квартале Kødbyen (Мясоперерабатывающий район), где жизнь бурлит в барах и кафе.

Шотландские горы — для дикой природы и осенних пейзажей

Морозный туман над вересковыми полями, багровые склоны и рев самцов оленей во время осеннего гона создают незабываемую атмосферу. Путешествуя по горам и долинам, можно наблюдать это дикое представление, посетить замки Стерлинг и Илиан-Донан, пройтись через Гленко или Форт-Уильям. Осень — время спокойных путешествий без толп и сезонной кухни: устрицы, омары, фазан, тетерев и другая дичь.

Совет: многие объекты закрываются зимой, но большинство работает как минимум до конца октября.

Мальта — для сочетания пляжа и истории

Крошечное островное государство осенью остается солнечным: температура держится около 21°C, море еще теплое. Здесь легко совместить отдых на пляжах островов Гоцо и Комино с культурными открытиями. В Валлетте (объект ЮНЕСКО) и бывшей столице Мдине можно затеряться среди средневековых улочек и храмов. Стоит увидеть подземный некрополь Хал-Сафлини и мегалитические храмы Хаджар-Ким и Мнайдра, прогуляться по скалам Дингли или посетить Голубую лагуну Комино, которая осенью свободна от толп.

