Один из лучших курортов Европы: что известно о маленьком рае на Земле (фото)

Небольшой остров Порту-Санту, входящий в состав архипелага Мадейра, признали одним из самых недооцененных направлений Европы. Туристов привлекают его золотые пляжи с лечебными свойствами, богатая морская флора и фауна, исторические достопримечательности и уникальная кухня.

Порту-Санту называют "золотым оазисом в Атлантическом океане". Хотя это самый маленький заселенный остров архипелага, он может похвастаться широкими пляжами с кристально чистой водой. В 2022 году главный пляж длиной 9 км был признан лучшим в Европе. Его песок содержит кальций, магний, фосфор, серу и стронций, которые, по словам ученых, помогают регенерации кожи и улучшают кровообращение, пишет The Sun.

Порту-Санту: что известно об острове

Помимо знаменитого побережья, остров предлагает десятки уютных бухт и пляжей: от семейной Калеты с песчаными дюнами и природными бассейнами до отдаленного Котрима, где можно насладиться снорклингом. Дайверов привлекают затонувшие корабли и искусственные рифы, созданные специально для развития подводного мира.

Не менее интересно и культурное наследие Порту-Санту. Именно здесь в свое время жил Христофор Колумб, а в столице Вила-Балейра сохранился его музейный дом. Город поражает готическими храмами, праздничными ярмарками и фестивалями в честь покровителей и известного мореплавателя.

Остров Порту-Санто Фото: Unsplash

Гастрономическая визитная карточка острова — традиционные блюда из говядины, свежие морепродукты, а также хлеб "bolo do caco" с чесночным маслом. К этому часто подают местный коктейль "понча" на основе тростникового бренди.

Добраться сюда можно рейсом из Лиссабона менее чем за два часа или паромом с Мадейры. Для отдыха работают десятки отелей и вилл, большинство из них — в формате "все включено"

