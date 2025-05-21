Как на Мальдивах: где найти секретный остров с кристально чистой водой

В Турции есть остров похожий на Мальдивы. Он называется Сулуада, что означает "Водный остров", расположенный у побережья Анталии, одного из ведущих туристических направлений страны.

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Об этом пишет Dailymail.

Несмотря на близость к Анталии, остров Сулуада безлюден, что делает его тихим местом для туристов, стремящихся убежать от толпы. Посетители могут добраться до этого уединенного рая, совершив 40-минутное путешествие на лодке из Анталии.

Турецкие Мальдивы

Villa Plus Turkey.com сообщает: "По прибытии посетителей встречает зрелище, которое будто сошло с открытки. Береговая линия острова окаймлена мелким, порошкообразным белым песком, а голубые воды манят к купанию, которое освежает".

Острову удалось сохранить свою "нетронутую природную красоту" с "минимальной застройкой". Кристально чистая вода Сулуады является пристанищем для дикой природы, где туристы имеют шанс увидеть дельфинов и тюленей-монахов.

Туристы отзываются об этом месте так:

"Замечательный пляж. Красивый вид. Очень красивый пляж".

"Турецкие Мальдивы. Великолепное море. Вода идеально чистая. Обязательно посетите".

На Сулуаде есть два пляжа, пригодные для купания. В частности, посетители также могут отправиться вглубь острова, чтобы прогуляться среди оливковых деревьев.

На Сулуаде есть два пляжа, пригодные для купания Фото: RoyalFunTour

Отдых в Турции

Исследование одной из туристических компаний показало, что Турция является самым популярным летним направлением в 2025 году. Количество бронирований в Турцию выросло на 54 процента за два года, а Анталия является одним из ведущих направлений страны. Эта новость появилась после того, как обнаружили, что пляж Коньяалты в Анталии имеет самое теплое море в Европе с температурой 27,8 градусов Цельсия.

Напомним, что в Украине тоже есть место, которое напоминает Мальдивы. Вода в озере на Черепашинецком карьере в Винницкой области бирюзового оттенка и почти прозрачная. Вокруг карьера зеленые хвойные леса и холмы, что добавляет уникальности этому водоему. Именно этим он напоминает экзотические тропики за рубежом.

Фокус также писал о греческом острове, который идеален для отдыха без туристов.