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МирФан

Какой греческий остров идеален для отдыха без туристов

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Фото: Apostolos Zafeiriou/ Unsplash | Остров Сирос

В Греции есть остров Сирос, где отдыхающие могут получить более традиционный греческий опыт, ведь там меньше развит туризм. Он расположен всего в 30 минутах езды на пароме от Миконоса.

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Об этом пишет Express.

Санторини и Миконос остаются одними из самых любимых островов Греции среди туристов. Однако их популярность иногда оборачивается против них, поскольку они сталкиваются с проблемами, связанными с чрезмерным туризмом.

Впрочем, в Греции есть еще много островов, которые еще малоизвестны, и отдыхающие могут получить более традиционный греческий опыт. Одним из таких мест является потрясающий остров Сирос, который расположен всего в 30 минутах езды на пароме от Миконоса. По состоянию на 2021 год он занимал площадь всего 32 квадратные мили, и на нем проживало около 21 000 человек.

Один из самых маленьких островов Кикладского архипелага, он фактически является юридическим и административным центром всего архипелага. Однако, несмотря на такую важную роль, он остается почти полностью вне туристической карты.

Его пляжи, кажется, никогда не бывают переполненными, а города тихо бурлят жизнью круглый год, совсем не похожи на своих соседей, которые становятся полностью переполненными во время туристического сезона.

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Греческий остров Сирос
Фото: Despina Galani/ Unspalsh

Остров представляет собой удивительное сочетание венецианского католического стиля, архитектуры и традиций восточной греческой культуры, уходящей своими корнями еще в бронзовый век.

Морская столица Сироса, Эрмуполи, является главным центром активности, в то время как большая часть острова остается относительно сельской. Эрмуполи был первым коммерческим и промышленным центром Греции и стал важным центром судоходства.

Во время пребывания в столице обязательно надо посетить Промышленный музей, размещенный в трех разных зданиях, которые демонстрируют экономический рост города. Среди других достопримечательностей города — православные церкви, в частности Метаморфозы Сотирос и Кимисис Теотоку.

Напомним, популярный блогер Рубен Хольгадо испытал шок после того, как понял, что является единственным гостем на роскошном курорте на таинственном филиппинском острове Сикихор, известном своими легендами о магии и шаманизме. Рубен отправился на остров, чтобы насладиться солнцем и познакомиться с местной культурой. Однако после двух ночей, проведенных в прекрасном отеле, он осознал, что в нем больше никого нет.

Фокус также ранее писал об острове Джаст-Рум-Энаф-Айленд (Just Room Enough Island), или острове Хаб — наименее населенном острове на Земле. Размерами он чуть больше теннисного корта.