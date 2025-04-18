Який грецький острів ідеальний для відпочинку без туристів

У Греції є острів Сірос, де відпочивальники можуть отримати більш традиційний грецький досвід, адже там менше розвинений туризм. Він розташований всього лише за 30 хвилин їзди на поромі від Міконосу.

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Про це пише Express.

Санторіні та Міконос залишаються одними з найулюбленіших островів Греції серед туристів. Однак їхня популярність часом обертається проти них, оскільки вони стикаються з проблемами, пов'язаними з надмірним туризмом.

Втім, у Греції є ще багато островів, які ще маловідомі, і відпочивальники можуть отримати більш традиційний грецький досвід. Одним з таких місць є приголомшливий острів Сірос, який розташований всього за 30 хвилин їзди на поромі від Міконосу. Станом на 2021 рік він займав площу всього 32 квадратні милі, і на ньому проживало близько 21 000 осіб.

Один з найменших островів Кікладського архіпелагу, він фактично є юридичним та адміністративним центром всього архіпелагу. Проте, незважаючи на таку важливу роль, він залишається майже повністю поза туристичною мапою.

Його пляжі, здається, ніколи не бувають переповненими, а міста тихо вирують життям цілий рік, зовсім не схожі на своїх сусідів, які стають повністю переповненими під час туристичного сезону.

Грецький острів Сірос Фото: Despina Galani/ Unspalsh

Острів являє собою дивовижне поєднання венеціанського католицького стилю, архітектури та традицій східної грецької культури, що сягає своїм корінням ще бронзового віку.

Морська столиця Сиросу, Ермуполі, є головним центром активності, в той час як більша частина острова залишається відносно сільською. Ермуполі був першим комерційним та промисловим центром Греції і став важливим центром судноплавства.

Під час перебування в столиці обов'язково треба відвідати Промисловий музей, розміщений у трьох різних будівлях, які демонструють економічне зростання міста. Серед інших визначних пам'яток міста — православні церкви, зокрема Метаморфози Сотірос і Кімісіс Теотоку.

Нагадаємо, популярний блогер Рубен Хольгадо відчув шок після того, як зрозумів, що є єдиним гостем на розкішному курорті на таємничому філіппінському острові Сікіхор, відомому своїми легендами про магію і шаманізм. Рубен вирушив на острів, щоб насолодитися сонцем і познайомитися з місцевою культурою. Однак після двох ночей, проведених у прекрасному готелі, він усвідомив, що в ньому більше нікого немає.

Фокус також раніше писав про острів Джаст-Рум-Енаф-Айленд (Just Room Enough Island), або острів Хаб – найменш населений острів на Землі. Розмірами він трохи більший за тенісний корт.