Будинок, дерево і дві лавки: який вигляд має найменший острів у світі (відео)

Найменший острів у світі площею всього 307 квадратних метрів може похвалитися деревом і будинком, у якому живуть люди.

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Про це пише ресурс Unilad Tech.

Острів Джаст-Рум-Енаф-Айленд (Just Room Enough Island), або острів Хаб визнано найменшим населеним островом на Землі, відібравши корону в маяка Бішоп-Рок після його автоматизації 1982 року. Розмірами він трохи більший за тенісний корт.

Куплений у 1950-х роках сім'єю Сайзленд, острів мав стати для них тихим місцем для відпочинку, подалі від людей. Однак плани власників на спокійне життя швидко зруйнувалися, оскільки унікальна природа привернула увагу роззяв, і натовпи туристів почали стікатися на острів, щоб помилуватися його унікальністю.

Щоб отримати титул найменшого населеного острова у світі, Сайзлендам довелося відповідати кільком вимогам. Щоб вважатися островом, їхній шматок скелі мав бути площею щонайменше один квадратний фут, залишатися над водою цілий рік і мати принаймні одне дерево. Острів Хаб відповідав лише першим двом вимогам. Тому Сайзленди посадили своє дерево. Але щоб вважатися населеним островом, він має мати житло, що постійно використовується. Тому вони побудували свій будинок і перейменували його на Just Room Enough Island. Справді, на ньому ледь вистачало місця для їхнього будинку, дерева і двох цементних лавок спереду.

Сам острів розташований у ланцюзі Тисячі островів, що є частиною затоки Александрія на північній околиці штату Нью-Йорк. Він затишно влаштувався на річці Святого Лаврентія між островами Харт-Айленд і Емпіріал-Айл, поблизу кордону між Канадою і США.

Інші відомі місця в ланцюзі Тисячі островів включають острів Калумет, де раніше розташовувався замок тютюнового магната Чарльза Г. Емері, острів Дір, де розташовувалося таємне товариство "Череп і кістки", і замок Болдта, що колись належав власнику розкішного готелю Waldorf-Astoria на Мангеттені Джорджу Болдту.

Незважаючи на ідилічні картинки, жити в такому маленькому місці пов'язано з ризиком. Будинок уразливий для періодичних повеней і навіть кільватерного струменя від моторних човнів. До того ж у майбутньому його не можна розширити, щоб поселити в ньому більше людей.

Раніше Фокус писав, що безлюдний острів у Тихому океані приховує озеро з мільйонами унікальних медуз.