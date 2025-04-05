Дом, дерево и две скамейки: как выглядит самый маленький остров в мире (видео)

Самый маленький остров в мире площадью всего 307 квадратных метров может похвастаться деревом и домом, в котором живут люди.

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Об этом пишет ресурс Unilad Tech.

Остров Джаст-Рум-Энаф-Айленд (Just Room Enough Island), или остров Хаб признан самым маленьким обитаемым островом на Земле, отобрав корону у маяка Бишоп-Рок после его автоматизации в 1982 году. Размерами он чуть больше теннисного корта.

Купленный в 1950-х годах семьей Сайзленд, остров должен был стать для них тихим местом для отдыха, подальше от людей. Однако планы владельцев на спокойную жизнь быстро рухнули, поскольку уникальная природа привлекла внимание зевак, и толпы туристов начали стекаться на остров, чтобы полюбоваться его уникальностью.

Чтобы получить титул самого маленького обитаемого острова в мире, Сайзлендам пришлось соответствовать нескольким требованиям. Чтобы считаться островом, их кусок скалы должен был быть площадью не менее одного квадратного фута, оставаться над водой круглый год и иметь по крайней мере одно дерево. Остров Хаб соответствовал только первым двум требованиям. Поэтому Сайзленды посадили свое дерево. Но чтобы считаться обитаемым островом, он должен иметь постоянноиспользуемое жилье. Поэтому они построили свой дом и переименовали его в Just Room Enough Island. Действительно, на нем едва хватало места для их дома, дерева и двух цементных скамеек спереди.

Сам остров расположен в цепи Тысячи островов, которая является частью залива Александрия на северной окраине штата Нью-Йорк. Он уютно устроился на реке Святого Лаврентия между островами Харт-Айленд и Эмпириал-Айл, близ границы между Канадой и США.

Другие известные места в цепи Тысячи островов включают остров Калумет, где раньше находился замок табачного магната Чарльза Г. Эмери, остров Дир, где располагалось тайное общество "Череп и кости", и замок Болдта, когда-то принадлежавший владельцу роскошной гостиницы Waldorf-Astoria на Манхэттене Джорджу Болдту.

Несмотря на идилличные картинки, жить в таком маленьком месте сопряжено с риском. Дом уязвим для периодических наводнений и даже кильватерной струи от моторных лодок. К тому же в будущем его нельзя расширить, чтобы поселить в нем больше людей.

Ранее Фокус писал, что необитаемый остров в Тихом океане скрывает озеро с миллионами уникальных медуз.