Як на Мальдівах: де знайти секретний острів з кришталево чистою водою

У Туреччині є острів схожий на Мальдіви. Він називається Сулуада, що означає "Водний острів", розташований біля узбережжя Анталії, одного з провідних туристичних напрямків країни.

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Про це пише Dailymail.

Незважаючи на близькість до Анталії, острів Сулуада безлюдний, що робить його тихим місцем для туристів, які прагнуть втекти від натовпу. Відвідувачі можуть дістатися до цього відокремленого раю, здійснивши 40-хвилинну подорож на човні з Анталії.

Турецькі Мальдіви

Villa Plus Turkey.com повідомляє: "Після прибуття відвідувачів зустрічає видовище, яке ніби зійшло з листівки. Берегова лінія острова облямована дрібним, порошкоподібним білим піском, а блакитні води манять до купання, яке освіжає".

Острову вдалося зберегти свою "незайману природну красу" з "мінімальною забудовою". Кришталево чиста вода Сулуади є притулком для дикої природи, де туристи мають шанс побачити дельфінів та тюленів-монахів.

Туристи відгукуються про це місце так:

"Чудовий пляж. Гарний краєвид. Дуже гарний пляж".

"Турецькі Мальдіви. Чудове море. Вода ідеально чиста. Обов'язково відвідайте".

На Сулуаді є два пляжі, придатні для купання. Зокрема, відвідувачі також можуть вирушити вглиб острова, щоб прогулятися серед оливкових дерев.

На Сулуаді є два пляжі, придатні для купання Фото: RoyalFunTour

Відпочинок в Туреччині

Дослідження однієї з туристичних компаній показало, що Туреччина є найпопулярнішим літнім напрямком у 2025 році. Кількість бронювань до Туреччини зросла на 54 відсотки за два роки, а Анталія є одним з провідних напрямків країни. Ця новина з'явилася після того, як виявили, що пляж Коньяалти в Анталії має найтепліше море в Європі з температурою 27,8 градусів Цельсія.

Нагадаємо, що в Україні теж є місце, яке нагадує Мальдіви. Вода в озері на Черепашинецькому карʼєрі на Вінниччині бірюзового відтінку і майже прозора. Довкола кар’єру зелені хвойні ліси та пагорби, що додає унікальності цій водоймі. Саме цим вона нагадує екзотичні тропіки за кордоном.

Фокус також писав про грецький острів, який ідеальний для відпочинку без туристів.