Один із найкращих курортів Європи: що відомо про маленький рай на Землі (фото)

Невеликий острів Порту-Санту, що входить до складу архіпелагу Мадейра, визнали одним із найбільш недооцінених напрямків Європи. Туристів приваблюють його золоті пляжі з лікувальними властивостями, багата морська флора і фауна, історичні пам’ятки та унікальна кухня.

Порту-Санту називають "золотою оазою в Атлантичному океані". Хоч це найменший заселений острів архіпелагу, він може похвалитися широкими пляжами з кришталево чистою водою. У 2022 році головний пляж завдовжки 9 км було визнано найкращим у Європі. Його пісок містить кальцій, магній, фосфор, сірку та стронцій, які, за словами науковців, допомагають регенерації шкіри й покращують кровообіг, пише The Sun.

Порту-Санту: що відомо про острів

Окрім знаменитого узбережжя, острів пропонує десятки затишних бухт і пляжів: від сімейної Калети з піщаними дюнами та природними басейнами до віддаленого Котрима, де можна насолодитися снорклінгом. Дайверів приваблюють затонулі кораблі й штучні рифи, створені спеціально для розвитку підводного світу.

Не менш цікава і культурна спадщина Порту-Санту. Саме тут свого часу мешкав Христофор Колумб, а в столиці Віла-Балейра зберігся його музейний дім. Місто вражає готичними храмами, святковими ярмарками та фестивалями на честь покровителів і відомого мореплавця.

Острів Порту-Санто Фото: Unsplash

Гастрономічна візитівка острова – традиційні страви з яловичини, свіжі морепродукти, а також хліб "bolo do caco" з часниковим маслом. До цього часто подають місцевий коктейль "понча" на основі тростинного бренді.

Дістатися сюди можна рейсом із Лісабона менш ніж за дві години або паромом із Мадейри. Для відпочинку працюють десятки готелів і вілл, більшість із них – у форматі "все включено"

