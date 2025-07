Райське місце: людям пропонують безкоштовне житло, харчування і премії за життя на острові

Острів Малл, розташований в Шотландії, пропонує переселення на цей клаптик суші з пропозицією працевлаштування. Для цього кандидатам потрібно виконувати складну, але добре оплачувану роботу.

Таку пропозицію з пошуком робітника з повним соціальним пакетом розмістив готель Isle of Mull Hotel and Spa, йдеться в оголошенні закладу.

Відповідно до опису вакансії, керівництво закладу запрошує до роботи чоловіка або жінку, який зможе працювати в готелі на посаді обслуговування номерів. Кандидатам пропонують підвищену ставку для роботи (12.6 фунтів (705 грн) за годину), а також щорічну премію у 2000 фунтів (113 тис. грн)

Готель Isle of Mull Hotel and Spa Фото: Instagram Вивіска готелю Фото: Instagram

Сама вакансія передбачає повний робочий день, а також широкий пакет пільг: ексклюзивні знижки в інших готелях і ресторанах, бонуси за турботу про здоров’я, подарункові сертифікати, додаткові вихідні, а також безоплатне харчування.

Найкращий кандидат повинен бути готовий гнучко працювати у різні дні тижня — прибирати номери та ванні кімнати, допомагати з білизною та її розподілу, поповнювати запасів у номерах. Також працівник повинен буде повідомляти про загублені речі чи пошкодження головній покоївці та слідкувати за порядком у службових шафах.

У вакансії зазначено, що попередній досвід у готельному прибиранні бажаний, але не обов’язковий. Важливими є сумлінність та увага до деталей. Серед інших якостей, яких шукають у кандидатів: надійність, охайний зовнішній вигляд та пристрасть до обслуговування клієнтів.

Готель Isle of Mull Hotel and Spa розташований на східному узбережжі острова поблизу селища Крейгнур (Craignure). Це — головний поромний порт острова Малл, де є кілька крамниць і закладів харчування. Поряд, приблизно за 35 ум, знаходиться містечко Тоберморі (Tobermory), де є відомі локації як Музей Малла та Дистилерія Тоберморі.

До речі, готель Isle of Mull Hotel and Spa також шукає на Indeed інших працівників: помічника з харчування та напоїв, менеджера з харчування, а також заступника генерального менеджера на перехідний період.

