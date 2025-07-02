Туристи бояться відвідувати: блогер знайшов на Мальдівах покинутий курорт (відео)

Кейл Брок, австралійський блогер, випадково знайшов на Мальдівах забутий курорт із розкішною інфраструктурою, залишеною напризволяще.

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На тлі ідеальних листівок з бірюзовою водою і білими пляжами, Мальдіви приховують свій похмурий бік — занедбані курорти. Про один із них розповів австралійський ютубер Кейл Брок у своєму відео.

Мандрівник розповів про таємничий острів, який він виявив під час роботи на одному із серф-курортів архіпелагу. Щодня він пропливав повз порожній курорт із недобудованими віллами над водою й одного разу вирішив висадитися.

"Здалеку він виглядав доволі примітивно, але коли ми ступили на берег, стало ясно — це був майже завершений курорт. 80-90% робіт було вже зроблено", — розповів він.

У відео, опублікованому в YouTube, Брок стверджує, що будівництво почалося близько 12 років тому і було пов'язане з ім'ям великого мальдівського політика. За його словами, роботи тривали всього два роки, перш ніж були припинені з "політичних причин". Що саме сталося — невідомо: можливо, скінчилися гроші, а можливо, справа в іншому.

На кадрах видно, як комплекси з ваннами, все ще в упаковках, стоять поруч із купами унітазів, звалених один на одного. Мандрівник зазначив, що вілли поруч із водою застаріли, але все ще навіюють: тут міг бути по-справжньому райський куточок.

"Потенціал у цього місця просто неймовірний", — підсумував мандрівник.

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