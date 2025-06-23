Пілот великої авіакомпанії здивував своєю зарплатою: скільки він заробляє за один політ

Професія пілота приваблює не тільки романтикою неба, а й високою оплатою праці. Другий пілот Гарретт Рей зі США поділився подробицями про зарплату і пояснив, як маршрути впливають на підсумковий дохід.

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Професія пілота вабить не тільки романтикою неба, а й значною зарплатою. Американський пілот і блогер Гарретт Рей на своєму YouTube-каналі відверто розповів, скільки йому платять за керування літаками і які суми отримують капітани.

Чоловік зі США працює другим пілотом і отримує 214 доларів (майже 9 тисяч гривень) на годину. Попри високу ставку, його робочий час суворо обмежений авіаційними нормами. Крім того, чимала частина часу йде на очікування рейсів або перельоти "вхолосту", коли він летить пасажиром до наступного пункту призначення.

В один зі своїх робочих днів він здійснив рейс із Нью-Йорка в Даллас і назад, провівши 7 годин 18 хвилин у кабіні й 9 годин 6 хвилин далеко від бази. За цю зміну йому заплатили 1556 доларів (трохи більше ніж 65 тисяч гривень). Цей маршрут американець назвав "феноменальним".

Чоловік розповів скільки йому платять за керування літаками та які суми отримують капітани Фото: YouTube

Однак бувають і менш вигідні варіанти. Наприклад, на рейс із Нью-Йорка до Фінікса з ночівлею йде 40 годин "далеко від бази", і всього 10 годин льотного часу. Оплата в цьому разі помітно нижча.

Скільки заробляє капітан?

Якби Гарретт став капітаном, його погодинна ставка зросла б до 339 доларів (понад 14 тисяч гривень) на годину. Це означає, що за ті самі 80 годин на місяць він міг би отримувати 27 116 доларів (1 млн 135 тисяч гривень), тоді як зараз заробляє 17 109 доларів (приблизно 716 тисяч гривень).

За словами пілота, не всі маршрути однаково вигідні. Важливо враховувати не тільки години в повітрі, а й час далеко від дому. Проте підвищення на посаді обіцяє серйозний приріст доходу, майже на 10 тисяч доларів (приблизно 418 тисяч гривень) на місяць.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік здійснив 120 безкоштовних польотів, як йому вдалося. 35-річний житель США Тіроне Олександр визнаний винним у тому, що використовував лазівки в системі авіаперельотів. Він безплатно літав країною, видаючи себе за бортпровідника.

Також стало відомо, що турист вимовив "заборонене" слово на борту круїзного лайнера. Один із пасажирів круїзу Royal Caribbean випадково вимовив "Титанік", і цим спричинив справжню паніку серед відпочивальників.