Пилот крупной авиакомпании удивил своей зарплатой: сколько он зарабатывает за один полет

Профессия пилота привлекает не только романтикой неба, но и высокой оплатой труда. Второй пилот Гарретт Рэй из США поделился подробностями о зарплате и объяснил, как маршруты влияют на итоговый доход.

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Профессия пилота манит не только романтикой неба, но и внушительной зарплатой. Американский пилот и блогер Гарретт Рэй на своем YouTube-канале откровенно рассказал, сколько ему платят за управление самолетами и какие суммы получают капитаны.

Мужчина из США работает вторым пилотом и получает 214 долларов (почти 9 тысяч гривен) в час. Несмотря на высокую ставку, его рабочее время строго ограничено авиационными нормами. Кроме того, немалая часть времени уходит на ожидание рейсов или перелеты "вхолостую", когда он летит пассажиром к следующему пункту назначения.

В один из своих рабочих дней он совершил рейс из Нью-Йорка в Даллас и обратно, проведя 7 часов 18 минут в кабине и 9 часов 6 минут вдали от базы. За эту смену ему заплатили 1556 долларов (чуть более 65 тысяч гривен). Этот маршрут американец назвал "феноменальным".

Мужчина рассказал сколько ему платят за управление самолетами и какие суммы получают капитаны Фото: YouTube

Однако бывают и менее выгодные варианты. Например, на рейс из Нью-Йорка в Финикс с ночевкой уходит 40 часов "вдали от базы", и всего 10 часов летного времени. Оплата в этом случае заметно ниже.

Сколько зарабатывает капитан?

Если бы Гарретт стал капитаном, его почасовая ставка выросла бы до 339 долларов (более 14 тысяч гривен) в час. Это значит, что за те же 80 часов в месяц он мог бы получать 27 116 долларов (1 млн 135 тысяч гривен), в то время как сейчас зарабатывает 17 109 долларов (примерно 716 тысяч гривен).

По словам пилота, не все маршруты одинаково выгодны. Важно учитывать не только часы в воздухе, но и время вдали от дома. Тем не менее, повышение в должности сулит серьезный прирост дохода, почти на 10 тысяч долларов (примерно 418 тысяч гривен) в месяц.

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