6 лет обмана: мужчина совершил 120 бесплатных полетов, как ему удалось (видео)

35-летний житель США Тироне Александр признан виновным в том, что использовал лазейки в системе авиаперелетов, чтобы бесплатно летать по стране, выдавая себя за бортпроводника.

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В течение шести лет мужчина совершил не менее 120 рейсов, обманывая авиакомпании. Об этом пишет Oddity Central.

Федеральные прокуроры США сообщили о вынесении обвинительного вердикта в отношении Тирона Александра, который с 2018 по 2024 год более 120 раз незаконно воспользовался политикой авиаперевозчиков, разрешающей сотрудникам авиации, таким как пилоты и бортпроводники, бесплатно путешествовать на рейсах других авиакомпаний.

Александр, работавший бортпроводником в региональной авиалинии с 2013 по 2015 год, использовал свои старые знания, чтобы проникать в защищенные зоны аэропортов и бронировать билеты без оплаты. Во время онлайн-регистрации он выбирал опцию "бортпроводник", вводил вымышленные данные о работодателях, датах найма и номерах служебных удостоверений. Удивительно, но указанные сведения, по всей видимости, не проверялись авиакомпаниями.

Следствие установило, что Александр не просто притворялся сотрудником одной авиакомпании, а выдумал трудоустройство в семи разных фирмах и использовал около 30 уникальных комбинаций данных, чтобы убедительно выглядеть в системе. Он летал в такие крупные города, как Атланта, Даллас, Лас-Вегас и Лос-Анджелес, не заплатив за билеты ни цента.

Прокуратура отметила, что мужчина также использовал поддельную личность для входа в охраняемые зоны аэропортов, что является серьезным нарушением федеральных законов.

Теперь Александру предстоит ответить за свои действия. Суд признал его виновным по четырем эпизодам мошенничества с использованием электронных средств связи (каждый из которых может повлечь до 20 лет тюремного заключения) и одному эпизоду незаконного доступа в охраняемую зону (до 10 лет заключения). Окончательный приговор будет вынесен 25 августа.

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