6 років обману: чоловік здійснив 120 безкоштовних польотів, як йому вдалося (відео)

35-річного жителя США Тіроне Александера визнано винним у тому, що він використовував лазівки в системі авіаперельотів, щоб безплатно літати країною, видаючи себе за бортпровідника.

Related video

Протягом шести років чоловік здійснив щонайменше 120 рейсів, обманюючи авіакомпанії. Про це пише Oddity Central.

Федеральні прокурори США повідомили про ухвалення обвинувального вердикту щодо Тирона Александра, який із 2018 до 2024 року більше ніж 120 разів незаконно скористався політикою авіаперевізників, яка дозволяє співробітникам авіації, як-от пілотам і бортпровідникам, безоплатно подорожувати на рейсах інших авіакомпаній.

Олександр, який працював бортпровідником у регіональній авіалінії з 2013 до 2015 року, використовував свої старі знання, щоб проникати в захищені зони аеропортів і бронювати квитки без оплати. Під час онлайн-реєстрації він обирав опцію "бортпровідник", вводив вигадані дані про роботодавців, дати найму та номери службових посвідчень. Дивно, але зазначені відомості, вочевидь, не перевірялися авіакомпаніями.

Слідство встановило, що Олександр не просто прикидався співробітником однієї авіакомпанії, а вигадав працевлаштування в семи різних фірмах і використовував близько 30 унікальних комбінацій даних, щоб переконливо виглядати в системі. Він літав у такі великі міста, як Атланта, Даллас, Лас-Вегас і Лос-Анджелес, не заплативши за квитки ні цента.

Прокуратура зазначила, що чоловік також використовував підроблену особу для входу в охоронювані зони аеропортів, що є серйозним порушенням федеральних законів.

Тепер Олександру доведеться відповісти за свої дії. Суд визнав його винним за чотирма епізодами шахрайства з використанням електронних засобів зв'язку (кожний з яких може спричинити до 20 років тюремного ув'язнення) і одним епізодом незаконного доступу до зони, що охороняється (до 10 років ув'язнення). Остаточний вирок буде винесено 25 серпня.

Раніше Фокус повідомляв, що пілот розповів, навіщо вмикати авіарежим у польоті й що буде, якщо цього не зробити. За словами експерта з польотів Гері Кокса, невимкнений телефон не призведе до катастрофи, але може викликати перешкоди в гарнітурах пілотів.

Також стало відомо, що турист вимовив "заборонене" слово на борту круїзного лайнера. Один із пасажирів круїзу Royal Caribbean випадково вимовив "Титанік", і цим спричинив справжню паніку серед відпочивальників.