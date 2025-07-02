Туристы боятся посещать: блогер обнаружил на Мальдивах заброшенный курорт (видео)

Кейл Брок, австралийский блогер, случайно нашел на Мальдивах забытый курорт с роскошной инфраструктурой, оставленной на произвол судьбы.

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На фоне идеальных открыток с бирюзовой водой и белыми пляжами, Мальдивы скрывают свою мрачную сторону — заброшенные курорты. Об одном из них рассказал австралийский ютубер Кейл Брок в своем видео.

Путешественник рассказал о таинственном острове, который он обнаружил во время работы на одном из серф-курортов архипелага. Каждый день он проплывал мимо пустующего курорта с недостроенными виллами над водой и однажды решил высадиться.

"Издалека он выглядел довольно примитивно, но когда мы ступили на берег, стало ясно — это был почти завершенный курорт. 80–90% работ были уже сделаны", — рассказал он.

В видео, опубликованном в YouTube, Брок утверждает, что строительство началось около 12 лет назад и было связано с именем крупного мальдивского политика. По его словам, работы длились всего два года, прежде чем были приостановлены по "политическим причинам". Что именно произошло — неизвестно: возможно, кончились деньги, а возможно, дело в другом.

На кадрах видно, как комплексы с ваннами, все еще в упаковках, стоят рядом с грудами унитазов, сваленных друг на друга. Путешественник отметил, что виллы рядом с водой обветшали, но все еще внушают: здесь мог быть по-настоящему райский уголок.

"Потенциал у этого места просто невероятный", — подытожил путешественник.

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