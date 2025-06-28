Женщине пожизненно запретили посещение будущих круизов: что она сделала (видео)
Круизная компания Carnival запретила американке Кортни Мерли будущие путешествия из-за видео, где она якобы проносит алкоголь на борт корабля. Позже девушка призналась, что сняла ролик ради лайков.
Carnival Cruise Line запретила американке посещение будущих круизов после того, как та опубликовала в TikTok вирусное видео, в котором, якобы, пронесла алкоголь на борт лайнера. Однако позже блогерша призналась, что все это было шуткой.
Инцидент произошел на борту Carnival Conquest в марте 2025 года. Видео, опубликованное Кортни Мерли (@courtneynicolemurley), собрало более 400 тысяч просмотров. В нем девушка с юмором рассказывает, как "обошла" правила и сэкономила на алкогольном пакете, якобы пронеся спиртное на корабль.
"Забудьте о пакете напитков, лол… мы все равно выпили столько же, сколько заплатили бы. Но было забавно попробовать", — подписала Мерли.
Однако публикация не понравилась представителям круизной компании. В соцсетях появился скриншот письма, якобы от Carnival, в котором говорится о пожизненном запрете на участие в круизах компании за попытку контрабанды алкоголя и распространение видео в интернете.
"Ваша попытка забронировать будущий круиз приведет к его отмене и возможной потере средств", — говорится в письме.
Позже Кортни заявила, что на самом деле не проносила алкоголь, а видео было инсценировкой ради хайпа.
"На корабль не было пронесено ни капли алкоголя. Все было подделкой ради просмотров. Меня бесит, что меня забанили за то, чего я даже не делала", — утверждает она.
Пока Carnival Cruise Line официально не подтвердила подлинность письма и свои действия в отношении Мерли.
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