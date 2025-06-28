Жінці довічно заборонили відвідування майбутніх круїзів: що вона зробила (відео)

Круїзна компанія Carnival заборонила американці Кортні Мерлі майбутні подорожі через відео, де вона нібито проносить алкоголь на борт корабля. Пізніше дівчина зізналася, що зняла ролик заради лайків.

Related video

Carnival Cruise Line заборонила американці відвідування майбутніх круїзів після того, як та опублікувала в TikTok вірусне відео, в якому, нібито, пронесла алкоголь на борт лайнера. Однак пізніше блогерка зізналася, що все це було жартом.

Інцидент стався на борту Carnival Conquest у березні 2025 року. Відео, опубліковане Кортні Мерлі (@courtneynicolemurley), зібрало понад 400 тисяч переглядів. У ньому дівчина з гумором розповідає, як "обійшла" правила і заощадила на алкогольному пакеті, нібито пронісши спиртне на корабель.

"Забудьте про пакет напоїв, лол... ми все одно випили стільки ж, скільки заплатили б. Але було кумедно спробувати", — підписала Мерлі.

Однак публікація не сподобалася представникам круїзної компанії. У соцмережах з'явився скріншот листа, нібито від Carnival, у якому йдеться про довічну заборону на участь у круїзах компанії за спробу контрабанди алкоголю та поширення відео в інтернеті.

"Ваша спроба забронювати майбутній круїз призведе до його скасування і можливої втрати коштів", — йдеться в листі.

Пізніше Кортні заявила, що насправді не проносила алкоголь, а відео було інсценуванням заради хайпу.

"На корабель не було пронесено жодної краплі алкоголю. Усе було підробкою заради переглядів. Мене бісить, що мене забанили за те, чого я навіть не робила", — стверджує вона.

Поки Carnival Cruise Line офіційно не підтвердила автентичність листа і свої дії щодо Мерлі.

Раніше Фокус повідомляв, що пілот великої авіакомпанії здивував своєю зарплатою. Гарретт Рей зі США поділився подробицями про зарплату і пояснив, як маршрути впливають на підсумковий дохід.

Також стало відомо, що чоловік здійснив 120 безкоштовних польотів, як йому вдалося. 35-річного жителя США Тіроне Александера визнано винним у тому, що використовував лазівки в системі авіаперельотів. Він безплатно літав країною, видаючи себе за бортпровідника.