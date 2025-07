Райское место: людям предлагают бесплатное жилье, питание и премии за жизнь на острове

Остров Малл, расположенный в Шотландии, предлагает переселение на этот клочок суши с предложением трудоустройства. Для этого кандидатам нужно выполнять сложную, но хорошо оплачиваемую работу.

Такое предложение с поиском рабочего с полным социальным пакетом разместил отель Isle of Mull Hotel and Spa, говорится в объявлении заведения.

Согласно описанию вакансии, руководство заведения приглашает к работе мужчину или женщину, который сможет работать в отеле на должности обслуживания номеров. Кандидатам предлагают повышенную ставку для работы (12.6 фунтов (705 грн) в час), а также ежегодную премию в 2000 фунтов (113 тыс. грн)

Отель Isle of Mull Hotel and Spa Фото: Instagram Вывеска отеля Фото: Instagram

Сама вакансия предусматривает полный рабочий день, а также широкий пакет льгот: эксклюзивные скидки в других отелях и ресторанах, бонусы за заботу о здоровье, подарочные сертификаты, дополнительные выходные, а также бесплатное питание.

Лучший кандидат должен быть готов гибко работать в разные дни недели — убирать номера и ванные комнаты, помогать с бельем и его распределения, пополнять запасов в номерах. Также работник должен будет сообщать о потерянных вещах или повреждениях главной горничной и следить за порядком в служебных шкафах.

В вакансии указано, что предыдущий опыт в гостиничной уборке желателен, но не обязателен. Важны добросовестность и внимание к деталям. Среди других качеств, которые ищут у кандидатов: надежность, опрятный внешний вид и страсть к обслуживанию клиентов.

Отель Isle of Mull Hotel and Spa расположен на восточном побережье острова вблизи поселка Крейгнур (Craignure). Это — главный паромный порт острова Малл, где есть несколько магазинов и заведений питания. Рядом, примерно в 35 ум, находится городок Тобермори (Tobermory), где есть известные локации как Музей Малла и Дистилерия Тобермори.

Кстати, отель Isle of Mull Hotel and Spa также ищет на Indeed других работников: помощника по питанию и напиткам, менеджера по питанию, а также заместителя генерального менеджера на переходный период.

