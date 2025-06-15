Сокровищница редкоземельных металлов: в океане обнаружили скрытый древний остров (фото)

Как показало исследование, часть подводного плато в Атлантическом океане когда-то была тропическим островом, который возвышался над океаном. Этот затопленный остров богат ценными элементами, такими как никель и кобальт, а также редкоземельными элементами, такими как иттрий.

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Глубины океанов Земли таят в себе множество секретов, которые еще предстоит раскрыть ученым. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Scientific Reports, ученые обнаружили в 1200 км от побережья Бразилии в Атлантическом океане то, что миллионы лет назад было тропическим островом. Теперь же это часть подводного горного плато, пишет Popular Mechanics.

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Подводное плато, частью которого является бывший тропический остров, называется возвышенность Рио-Гранде. Эта цепь вулканических гор была создана примерно 80 млн лет назад. Со временем из-за смещения литосферных плит и веса вулканической породы плато погрузилось под воду.

В западной части плато ученые обнаружили камни, которые выглядели как как слои лавового потока и красной глины, но это больше соответствует тому, что можно обнаружить на суше, а не под водой. Ученые говорят, что отложения на морском дне очень напоминали почву, которую можно найти в тропических регионах планеты.

Красная глина, намекающая на то, что это был остров, выступает из-под черной лавы Фото: Live Science

Ученые считают, что они обнаружили подводный остров, который образовался в результате вулканической активности примерно 44-47 млн лет назад и находился над океаном, но затем опустился на дно. По слова авторов исследования, это геологическое образование очень похоже на современный тропический остров.

Красная глина содержит минералы, такие как каолинит, гематит и гетит. Каолинит обычно встречается в тропических почвах. Красные глины могли образоваться только из-за интенсивного выветривания, когда они повергались воздействию воздуха и ветра. Это говорит о том, что слои глины образовались до того, как эта область погрузилась под поверхность океана.

Вся возвышенность Рио-Гранде, а также подводный остров имеют в своем составе высокие концентрации таких химических элементов, как кобальт, никель и литий. Эти элементы используются для хранения и использования энергии ветра и Солнца, а также производства литий-ионных батарей.

Ученые выяснили, что там также находятся редкоземельные элементы, такие как иттрий. Этот металл часто используется в качестве добавки для повышения прочности алюминиевых и магниевых сплавов, используемых в аэрокосмической, оборонной, автомобильной и строительной промышленности. Иттрий также используется для изготовления сверхпроводников, лазеров, которые могут резать металл, светодиодных ламп и стекла для объективов камер.

Как уже писал Фокус, ученые совершили прорыв в области редкоземельных металлов. Обнаруженные свойства прометия изменят технологии.

Также Фокус писал о том, что сколько людей на самом деле выжили на "Титанике", который затонул в Атлантическом океане. Шансы на выживание людей на корабле "Титаник" были тесно связаны с ценой билета и "классом", который они могли себе позволить.