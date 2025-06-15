Самая известная катастрофа: сколько людей на самом деле выжили на "Титанике"

Шансы на выживание людей на корабле “Титаник” были тесно связаны с ценой билета и “классом”, который они могли себе позволить.

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Самой знаменитой морской катастрофой в истории остается гибель корабля "Титаник" в 1912 года, когда он столкнулся с айсбергом. До сих пор точное количество пассажиров и членов экипажа на борту "Титаника" варьируется в разных источниках из-за возможных ошибок в списках, а также это связано со сложностью учета всего персонала. Также существуют разные оценки количества погибших во время одной из самых страшных морских катастроф мирного времени в истории, пишет IFLScience.

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Считается, что примерно 2223 пассажиров и членов экипажа поднялись на борт "Титаника" во время его первого рейса в апреле 1912 года, но только 706 выжили, когда судно затонуло в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года в северной части Атлантического океана. Это означает, что погибло примерно 1517 человек.

Корабль "Титаник" был в центре внимания многих отчетов и исследований, , но статистика количества пассажиров и погибших остается на удивление неуловимой. Приведенные выше цифры взяты из расследования Сената США по факту затопления корабля, которое было представлено в мае 1912 года.

Но британское расследование показывает другие цифры. Согласно этому расследованию, на борту находилось 2201 человек, из них примерно 1500 пассажиров и членов экипажа погибли, а примерно 710 выжили.

Хотя точные цифры различаются в разных отчетах, они находятся в одном и том же диапазоне. Оба расследования также проливают свет на закономерности, которые повлияли на вероятность выживания людей на "Титанике".

Все выжившие были обязаны своими жизнями спасательным шлюпкам, спущенным на воду после того, как корабль начал тонуть. Примерно 700 человек были спасены позже экипажем корабля "Карпатия", который принял и ответил на сигнал бедствия с "Титаника."

"Титаник" все еще находится на дне Атлантического океана Фото: NOAA/IFE/URI

Но спасательных шлюпок было недостаточно, чтобы разместить всех на борту. Конструкторы корабля предлагали установить 48 спасательных шлюпок, но это число было уменьшено по эстетическим соображениям. В итоге на "Титаник" было всего 20 спасательных шлюпок, в которых смогли бы разместиться всего 1178 человек.

Шансы на выживание людей на корабле "Титаник" были тесно связаны с ценой билета и "классом", который они могли себе позволить. Также хорошо известно, что капитан отдал четкий приказ "женщины и дети в первую очередь", что значительно увеличило их вероятность выбраться живыми.

Согласно британской статистике, 97% женщин и 100% детей из первого класса выжили. При этом выжили всего 32% мужчин из первого класса.

Наибольшая смертность была среди мужчин из второго класса, которых выжило всего 8%. В то же время выжило 86% женщин из второго класса.

При этом 16% мужчин и 46% женщин из третьего класса также выжили.

Одним из самых интригующих вопросов, связанных с гибелью "Титаника", является следующий: "Почему несмотря на не менее 700 погибших людей, на месте крушения не было найдено никаких человеческих останков?". Этому способствовало несколько факторов, но наиболее значимым является экстремальная глубина, на которой находится затонувший корабль.Просто на большой глубине кости растворяются в воде.

Фокус уже писал о том, какую самую дорогую вещь потеряли во время затопления "Титаника". Золото, ювелирные украшения, наличные деньги и драгоценные камни были потеряны навсегда. Но утонули и другие предметы, имевшие большую ценность.

Также Фокус писал о том, что на рекордной глубине возле берегов Франции обнаружили торговое судно XVI века, размером примерно 30 метров в длину и 7 метров в ширину.