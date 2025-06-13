Нашли на рекордной глубине: вблизи Франции обнаружили торговое судно XVI века (фото)

Ученые идентифицировали находку как торговое судно XVI века, размером примерно 30 метров в длину и 7 метров в ширину. Открытие произошло вблизи побережья юго-восточной Франции.

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У побережья Франции исследователи обнаружили затонувший корабль, который признали самым глубоким из когда-либо найденных во французских территориальных водах. Судно перевозило хорошо сохранившийся груз — около 200 фаянсовых кувшинов и почти 100 керамических тарелок, об этом пишет Arkeonews.

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Многие из кувшинов украшены узорами в лигурийском стиле, включая религиозные и геометрические узоры. Также ученые нашли пушки, якоря и кухонное оборудование, дающие детальное представление о жизни на борту торгового судна эпохи Возрождения.

Многие из кувшинов украшены узорами в лигурийском стиле, включая религиозные и геометрические узоры Фото: Drassm – Marine Nationale

Обнаруженное на рекордной глубине место крушения, названное "Камарат 4", было защищено от течений и мародеров, что помогло сохранить большую часть первоначальной структуры и содержимого корабля. Такое редкое состояние сохранности делает затонувшее судно ценным источником для историков и ученых.

Сейчас уже разрабатываются планы 3D-фотограмметрического картографирования и целенаправленного извлечения артефактов. Специалисты по морской инженерии, артиллерии и керамике будут сотрудничать, чтобы интерпретировать находки и глубже понять морскую торговлю XVI века.

Кроме своей исторической ценности, это место также отражает современные вызовы в сохранении океана. Несмотря на удаленное расположение, вокруг затонувшего корабля было задокументировано пластиковое загрязнение, что привлекает внимание к постоянному влиянию человеческой деятельности на морскую среду.

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Это открытие не только углубляет наше понимание раннемодерного мореплавания, но и демонстрирует необходимость защиты подводного культурного наследия.

Ранее Фокус писал о сокровище стоимостью 17 миллиардов долларов, которое не могут достать. Корабль с грузом затонул в 1708 году во время морского сражения с британскими военными кораблями в Карибском море.

А также мы рассказывали об артефакте, назначение которого до сих пор не обнаружили. Его изготовили более 3000 лет назад на территории современной Дании.