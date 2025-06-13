Знайшли на рекордній глибині: поблизу Франції виявили торгівельне судно XVI століття (фото)

Учені ідентифікували знахідку як торгівельне судно XVI століття, розміром приблизно 30 метрів у довжину і 7 метрів у ширину. Відкриття відбулося поблизу узбережжя південно-східної Франції.

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Біля узбережжя Франції дослідники виявили затонулий корабель, який визнали найглибшим з коли-небудь знайдених у французьких територіальних водах. Судно перевозило добре збережений вантаж — близько 200 фаянсових глечиків і майже 100 керамічних тарілок, про це пише Arkeonews.

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Багато з глечиків прикрашені візерунками в лігурійському стилі, включаючи релігійні та геометричні візерунки. Також вчені знайшли гармати, якорі та кухонне обладнання, що дають детальне уявлення про життя на борту торгового судна епохи Відродження.

Багато з глечиків прикрашені візерунками в лігурійському стилі, включаючи релігійні та геометричні візерунки Фото: Drassm – Marine Nationale

Виявлене на рекордній глибині місце аварії, назване "Камарат 4", було захищене від течій і мародерів, що допомогло зберегти більшу частину первісної структури і вмісту корабля. Такий рідкісний стан збереження робить затонуле судно цінним джерелом для істориків та науковців.

Наразі вже розробляються плани 3D-фотограмметричного картографування та цілеспрямованого вилучення артефактів. Фахівці з морської інженерії, артилерії та кераміки співпрацюватимуть, щоб інтерпретувати знахідки та глибше зрозуміти морську торгівлю XVI століття.

Окрім своєї історичної цінності, це місце також відображає сучасні виклики у збереженні океану. Попри віддалене розташування, навколо затонулого корабля було задокументовано пластикове забруднення, що привертає увагу до постійного впливу людської діяльності на морське середовище.

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Це відкриття не лише поглиблює наше розуміння ранньомодерного мореплавства, але й демонструє необхідність захисту підводної культурної спадщини.

Раніше Фокус писав про скарб вартістю 17 мільярдів доларів, який не можуть дістати. Корабель із вантажем затонув у 1708 році під час морської битви з британськими військовими кораблями у Карибському морі.

А також ми розповідали про артефакт, призначення якого досі не виявили. Його виготовили понад 3000 років тому на території сучасної Данії.