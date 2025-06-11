Піраміди приховують щось древніше за єгипетську цивілізацію: це переверне історію людства (фото)

Учені повідомили про нове відкриття підземного міста під єгипетськими пірамідами. Ця заява з'явилася лише через кілька місяців після перших повідомлень про підземне місто під пірамідою Хафра.

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Про це пише Metro.

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Останні знахідки, які, як стверджується, розташовані під пірамідою Менкаура, свідчать про існування великого підземного комплексу, який, можливо, з'єднує всі три піраміди в Гізі.

Команда дослідників під керівництвом італійського вченого Філіппо Біонді раніше оголосила про виявлення стовпоподібних споруд під пірамідою Хафра. За словами Біонді, томографічні сканування тепер виявляють подібну структуру під пірамідою Менкаура.

Учені оголосили про виявлення стовпоподібних споруд під пірамідою Хафра Фото: Metro

"Об'єктивний аналіз томографічних даних, які, як експериментальні вимірювання, чітко вказують на те, що споруди, які ми виявили під пірамідою Хафра, також присутні під пірамідою Менкаура", — сказав Біонді.

Він зазначив, що ці узгоджені особливості підкріплюють їхню теорію про те, що піраміди є частиною величезної взаємопов'язаної системи, похованої на сотні метрів під поверхнею.

"Ця мережа, ймовірно, складається з щільної системи тунелів, що з'єднують основні підземні споруди", — додав віна

Команда вважає, що стовпи під Хафре досягають довжини понад 600 метрів Фото: Metro

Команда вважає, що стовпи під Хафре досягають довжини понад 600 метрів і мають спіральні форми, водночас під Менкауром очікується менша кількість подібних особливостей через його менший розмір.

Дослідники припускають, що ці споруди могла збудувати 38 000 років тому стародавня цивілізація, яка існувала до відомої єгипетської історії і була знищена глобальною катастрофою близько 12 800 років тому.

Ця суперечлива гіпотеза зустріла широкий скептицизм, особливо тому, що результати досліджень не пройшли рецензування і не були опубліковані в жодних авторитетних археологічних виданнях.

Експерти продовжують закликати до обережності. Моніка Ханна, єгиптологиня і деканка академічного факультету, відкинула ці твердження як "абсолютно безпідставні" і назвала проєкт "повним шахрайством".

Аналогічно, фахівець з радіолокації професор Лоуренс Коньєрс з Університету Денвера розкритикував використану технологію, заявивши, що вона не здатна проникати на таку глибину. Хоча він визнав, що наукова дискусія є необхідною, він наголосив на важливості використання надійних методів.

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Більшість археологів сходяться на думці, що без фізичних розкопок немає переконливих доказів, які б підтверджували існування будь-яких прихованих міст під пірамідами.

Раніше Фокус писав про неординарну могилу вікінгів, яку розкопали в Норвегії. Поховальний човен вперше знайшли у травні 2025 року, коли любителі-пошуковці натрапили на артефакти за допомогою металошукачів.

Також ми розповідали про рідкісне відкриття у Німеччині. Дослідники виявили поховальні урни бронзового віку, які збереглися неушкодженими до наших часів.