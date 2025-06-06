Поховали не з людиною: у Норвегії археологи розкопали неординарну могилу вікінгів (фото)

На острові Сенья археологи виявили 1100-річне поховання з останками жінки та маленької собаки. Поховальний човен вперше знайшли у травні 2025 року, коли любителі-пошуковці натрапили на артефакти за допомогою металошукачів.

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Про це пише Arkeonews.

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Команда археологів з Арктичного університетського музею Норвегії підтвердила, що в дерев'яному човні довжиною приблизно 5,4 метра були поховані останки жінки, яка, ймовірно, мала високий статус.

Поруч із її скелетом біля ніг лежали останки собаки. Аня Рот Ніємі, одна з археологів, які брали участь у розкопках, пояснила: "Собака, здається, була розміщена з великою обережністю… їхня присутність є відносно рідкісною. Цей факт додає похованню глибоко особистий характер".

Знайдені артефакти свідчать, що похована жінка мала важливе соціальне значення Фото: The Arctic University Museum of Norway, UiT

У похованні також були виявлені овальні брошки, прикрашені срібною ниткою, бронзовий кулон, бурштинові та кістяні намистини, сільськогосподарські знаряддя, ткацьку ляду з китової кістки та веретено — все це свідчить про те, що вона була жінкою, яка мала важливе соціальне значення, хоча й не обов'язково аристократичне.

Учені також звернули увагу на конструкцію човна, в якій було використано мінімум залізних заклепок, а також збереження кісток. Багата вапном земля з древнього мушлевого піску сприяла збереженню органічних матеріалів, а металеві предмети, ймовірно, допомогли захистити частини скелета від розкладу.а

Археологи виявили в похованні цінні артефакти Фото: Ida Fløystad Brevig – The Arctic University Museum of Norway, UiT

Експерти вважають, що подальші лабораторні дослідження допоможуть дізнатися більше про життя жінки, включаючи її вік, стан здоров'я і, можливо, зовнішність. Крім того, фрагменти текстилю та органічної речовини можуть надати рідкісну інформацію про одяг та похоронні звичаї епохи вікінгів.

Інша брошка, знайдена всього за кілька метрів від основної могили, підвищує ймовірність існування в цьому районі інших поховань епохи вікінгів. Дослідники планують провести дослідження за допомогою георадара, щоб дослідити всю територію місця знахідки.

За словами Хакона Реєрсена з Університету Ставангера, ця знахідка є "важливою не тільки тому, що вона розповідає нам про життя однієї жінки, але й про похоронні звичаї та соціальну структуру Північної Норвегії епохи вікінгів".

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Незвичайна присутність собаки, а також багатий набір артефактів у похованні дають уявлення про соціальні зв'язки в епоху вікінгів.

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