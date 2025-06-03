Датується епохою вікінгів: у Швеції знайшли рідкісний поховальний скарб (фото)

У місті Тебі, Швеція, археологи виявили великий скарб срібла епохи вікінгів поряд зі слідами сільськогосподарської громади, що існувала понад тисячу років тому. Розкопки виявили поєднання побутових та ритуальних предметів, що пролили світло на минуле регіону.

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Про це пише Heritage Daily.

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Команда, до складу якої входили експерти з Arkeologerna та Державних історичних музеїв, знайшла залишки 34 будівель, кладовище та понад 1400 артефактів.

Найцікавішим знахідкою став срібний скарб, захований у керамічному горщику, що містив браслети та намиста, срібний амулет, намистини, перли та підвіски, виготовлені з монет, що походили з Персії, Баварії, Богемії, Нормандії та Англії.

Археологи розкопали залишки 34 будівлі, кладовище та понад 1400 артефактів Фото: Arkeologerna, SHM

«Знахідка є унікальною не тільки через різноманітність срібних предметів, які вона містить, але й через її прямий зв'язок із фермою та місцем поховання», — пояснив Джон Гамільтон з Державного історичного музею. Він додав, що скарб, ймовірно, був похований під час церемонії поховання на честь високопоставленої жінки.

Поселення датується 500–1050 роками н. е. і охоплює період від пізньої залізної доби до початку раннього середньовіччя. Археологічні знахідки свідчать про безперервну сільськогосподарську діяльність впродовж цього часу.

Окрім скарбу, дослідники виявили різноманітні фрагменти кераміки. Хоча багато посудин було виготовлено з місцевих матеріалів, їхні форми нагадували кераміку, поширену в Балтійському регіоні, що свідчить про те, що деякі мешканці могли походити з інших частин Північної Європи.

Вчені провели ДНК-дослідження чотирьох чоловічих скелетів, яке виявило родинні зв'язки між більшістю осіб, хоча декілька з них були ідентифіковані як чужинці.

Хоча генетичний матеріал був пошкоджений, ці знахідки допомагають реконструювати соціальну структуру громади. У поєднанні з артефактами та плануванням поселення, це відкриття дає надзвичайно детальний погляд на повсякденне життя та похоронні звичаї епохи вікінгів.

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Ці розкопки доповнюють зростаючі знання про складні суспільства епохи вікінгів та їхні зв'язки з віддаленими регіонами через торгівлю та міграцію. У міру появи нових доказів такі місця, як Тебі, допомагають дослідникам краще зрозуміти, як ранні скандинавські громади розвивалися в соціальному та економічному плані.

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