Датируется эпохой викингов: в Швеции нашли редкий погребальный клад (фото)

В городе Теби, Швеция, археологи обнаружили большой клад серебра эпохи викингов рядом со следами сельскохозяйственной общины, существовавшей более тысячи лет назад. Раскопки обнаружили сочетание бытовых и ритуальных предметов, проливших свет на прошлое региона.

Related video

Об этом пишет Heritage Daily.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Команда, в состав которой входили эксперты из Arkeologerna и Государственных исторических музеев, нашла остатки 34 зданий, кладбище и более 1400 артефактов.

Самой интересной находкой стал серебряный клад, спрятанный в керамическом горшке, содержащий браслеты и ожерелья, серебряный амулет, бусины, жемчуг и подвески, изготовленные из монет, происходивших из Персии, Баварии, Богемии, Нормандии и Англии.

Археологи раскопали остатки 34 здания, кладбище и более 1400 артефактов Фото: Arkeologerna, SHM

"Находка является уникальной не только из-за разнообразия серебряных предметов, которые она содержит, но и из-за ее прямой связи с фермой и местом захоронения", — пояснил Джон Гамильтон из Государственного исторического музея. Он добавил, что клад, вероятно, был похоронен во время церемонии захоронения в честь высокопоставленной женщины.

Поселение датируется 500-1050 годами н. э. и охватывает период от позднего железного века до начала раннего средневековья. Археологические находки свидетельствуют о непрерывной сельскохозяйственной деятельности в течение этого времени.

Кроме клада, исследователи обнаружили различные фрагменты керамики. Хотя многие сосуды были изготовлены из местных материалов, их формы напоминали керамику, распространенную в Балтийском регионе, что свидетельствует о том, что некоторые жители могли происходить из других частей Северной Европы.

Ученые провели ДНК-исследование четырех мужских скелетов, которое выявило родственные связи между большинством лиц, хотя несколько из них были идентифицированы как чужаки.

Хотя генетический материал был поврежден, эти находки помогают реконструировать социальную структуру общины. В сочетании с артефактами и планировкой поселения, это открытие дает чрезвычайно детальный взгляд на повседневную жизнь и погребальные обычаи эпохи викингов.

Важно

Никто не ждал сокровищ викингов: прогулка пенсионера с металлоискателем принесла неожиданную удачу

Эти раскопки дополняют растущие знания о сложных обществах эпохи викингов и их связи с отдаленными регионами через торговлю и миграцию. По мере появления новых доказательств такие места, как Теби, помогают исследователям лучше понять, как ранние скандинавские общины развивались в социальном и экономическом плане.

Ранее Фокус писал о древнем захоронении, которое нашли в Перу. Находка происходит из Куэлапа, древнего города, построенного в VI веке нашей эры.

Также мы рассказывали о том, почему бетон времен Римской империи до сих пор цел, тогда как современный разрушается за несколько десятилетий. Ученые обнаружили, что дело в извести.