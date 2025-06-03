Никто не ждал сокровищ викингов: прогулка пенсионера с металлоискателем принесла неожиданную удачу

На острове Мэн, Англия, недавно обнаружили редкий золотой браслет эпохи викингов, который дает ценную информацию о норвежском прошлом острова. Этот артефакт, датируемый примерно 1000-1100 годами н. э., недавно признали сокровищем.

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Об этом пишет Arkeonews.

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Золотой предмет нашел весной 2025 года Рональд Клукас, ветеран Менского общества поисковиков. Время находки особенно примечательно, поскольку совпадает с 50-летием увлечения Клукаса поисками с металлоискателем.

Артефакт весит 27,26 грамма и имеет размер 3,7 см, что составляет примерно половину оригинального браслета.

"Золото обычно дает очень слабый сигнал на детекторе, поэтому невозможно предсказать, что будет обнаружено, — отметил Клукас, — После стольких лет найти артефакт викингов, изготовленный из золота, — это совершенно невероятно".

По словам Эллисон Фокс, куратора археологии в Manx National Heritage, браслет был не только декоративным, но и служил символом богатства.

"Этот предмет, вероятно, использовался в торговле более одного раза", — пояснила она, указав, что он был разрезан в двух местах.

Эксперты считают, что этот предмет изготовил искусный ювелир с помощью сложного метода плетения с использованием восьми золотых стержней. В эпоху викингов остров Мэн функционировал по двойной экономической системе, в которой в торговле использовались как монеты, так и металл — обычно серебро, реже золото.

Хотя серебряные находки относительно часты, золотые предметы остаются редкими, что делает этот фрагмент особенно важным для историков. Его разрезанные концы свидетельствуют о том, что им расплачивались или его переделывали для других целей.

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Причина захоронения неизвестна. Кольцо могло быть утерянным, спрятанным для сохранения или даже оставлено как ритуальная жертва. Хотя Клукас ранее уже находил серебряные и свинцовые слитки, эта золотая находка является самой исключительной. Сейчас фрагмент браслета экспонируется в Викингской галерее Манского музея.

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