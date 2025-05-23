Археологи ошеломлены: под полом древнего здания найдены золотые драгоценности (фото)

Находка пролила свет на древние обычаи, связанные с переходом от юности к взрослой жизни. В Городе Давида нашли золотой перстень, украшенный красным драгоценным камнем — вероятно, гранатом, — который, как полагают, похоронили более 2300 лет назад.

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Об этом пишет Live Science.

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Открытие сделали во время стандартных раскопок на территории Национального парка "Иерусалимские стены". Археологи из Управления древностей Израиля и Тель-Авивского университета подтвердили, что это уже второй золотой перстень раннеэллинистической эпохи, найденный на этом месте менее чем за год.

"Это украшение, обнаруженное сейчас, вероятно, было похоронено тогда в контексте известной практики того периода, которая символизировала переход от детства к взрослой жизни", — отметила исследовательская группа.

Сначала украшение считали современным, но его дизайн и контекст быстро указали на его древнее происхождение.

Слой, в котором обнаружили перстень, датируется концом третьего или началом второго века до нашей эры, что совпадает с периодом Второго храма.

Эти предметы раскопали в фундаменте большого здания, что свидетельствует о том, что его жители были состоятельными Фото: Yiftah Shalev, Israel Antiquities Authority

Вместе с этим артефактом удалось найти другие роскошные предметы, такие как бронзовые серьги, золотая серьга с изображением рогатого животного и богато украшенная золотая бусина. Эти предметы раскопали в фундаменте большого здания, что свидетельствует о том, что его жители были состоятельными.

Марион Зиндель из IAA отметила: "То, что два небольших перстня и остальные украшения были найдены под полом здания, повышает вероятность того, что они были похоронены там намеренно".

"Обрученные женщины прятали ювелирные украшения и другие детские предметы в фундаменте дома как символ перехода от детства к взрослой жизни", — добавила исследовательница.

Драгоценный камень кольца также вписывается в тренды того времени.

"Украшения, сочетающие золото с яркими драгоценными камнями, такими как гранат, были хорошо известны с этого периода, когда мода находилась под влиянием восточных стран, таких как Индия и Персия, — отмечают исследователи в своем заявлении, — Эти модные влияния стали возможными благодаря завоеваниям Александра Македонского и, как следствие, открытию торговых каналов с этими регионами".

Второй храм

Второй храм в Иерусалиме — это священное сооружение иудаизма, которое было центром религиозной жизни евреев более 500 лет. Его построили около 516 года до н.э. после возвращения евреев из вавилонского плена, на месте разрушенного Первого Храма (построенного царем Соломоном).

Ирод Великий масштабно перестроил храм в І веке до н.э., сделав его архитектурным чудом своего времени — из белого камня, с позолотой и огромными колонными галереями.

В храме хранились священные предметы, а также совершались жертвоприношения. Только первосвященник имел право заходить в Святое Святых — и только один раз в год, в Йом-Кипур.

От храма осталась только Западная стена (Стена Плача) Фото: Вікіпедія

В 70 году н.э. римляне разрушили Храм во время подавления еврейского восстания. От него осталась только Западная стена (Стена Плача), которая ныне является одной из главных святынь иудаизма.

Второй Храм — это символ веры, возрождения и потери, который до сих пор имеет огромное значение для еврейской культуры и духовности.

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