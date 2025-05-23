Археологи приголомшені: під підлогою стародавньої будівлі знайдено золоті коштовності (фото)

Знахідка пролила світло на давні звичаї, пов'язані з переходом від юності до дорослого життя. У Місті Давида знайшли золотий перстень, прикрашений червоним дорогоцінним каменем — ймовірно, гранатом, — який, як вважають, поховали понад 2300 років тому.

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Про це пише Live Science.

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Відкриття зробили під час стандартних розкопок на території Національного парку "Єрусалимські стіни". Археологи з Управління старожитностей Ізраїлю та Тель-Авівського університету підтвердили, що це вже другий золотий перстень ранньоелліністичної епохи, знайдений на цьому місці менш ніж за рік.

"Ця прикраса, виявлена зараз, ймовірно, була похована тоді в контексті відомої практики того періоду, яка символізувала перехід від дитинства до дорослого життя", — зазначила дослідницька група.

Спочатку прикрасу вважали сучасною, але її дизайн і контекст швидко вказали на її давнє походження.

Шар, в якому виявили перстень, датується кінцем третього або початком другого століття до нашої ери, що співпадає з періодом Другого храму.

Ці предмети розкопали у фундаменті великої будівлі, що свідчить про те, що її мешканці були заможними Фото: Yiftah Shalev, Israel Antiquities Authority

Разом із цим артефактом вдалося знайти інші розкішні предмети, такі як бронзові сережки, золота сережка із зображенням рогатої тварини та багато прикрашена золота намистина. Ці предмети розкопали у фундаменті великої будівлі, що свідчить про те, що її мешканці були заможними.

Маріон Зіндель з IAA зазначила: "Те, що два невеликі персні та решта прикрас були знайдені під підлогою будівлі, підвищує ймовірність того, що вони були поховані там навмисно".

"Заручені жінки ховали ювелірні прикраси та інші дитячі предмети у фундаменті будинку як символ переходу від дитинства до дорослого життя", — додала дослідниця.

Коштовний камінь каблучки також вписується в тренди того часу.

"Прикраси, які поєднують золото з яскравими дорогоцінними каменями, такими як гранат, були добре відомі з цього періоду, коли мода перебувала під впливом східних країн, таких як Індія та Персія, — зазначають дослідники у своїй заяві. — Ці модні впливи стали можливими завдяки завоюванням Александра Македонського і, як наслідок, відкриттю торгових каналів з цими регіонами".

Другий храм

Другий храм у Єрусалимі — це священна споруда юдаїзму, яка була центром релігійного життя євреїв понад 500 років. Його збудували близько 516 року до н. е. після повернення євреїв із вавилонського полону, на місці зруйнованого Першого Храму (побудованого царем Соломоном).

Ірод Великий масштабно перебудував храм у І столітті до н. е., зробивши його архітектурним дивом свого часу — з білого каменю, з позолотою і величезними колонними галереями.

У храмі зберігалися священні предмети, а також здійснювалися жертвопринесення. Лише первосвященик мав право заходити до Святого Святих — і тільки один раз на рік, у Йом-Кіпур.

Від храму залишилась тільки Західна стіна (Стіна Плачу)

У 70 році н. е. римляни зруйнували Храм під час придушення єврейського повстання. Від нього залишилась тільки Західна стіна (Стіна Плачу), яка нині є однією з головних святинь юдаїзму.

Другий храм — це символ віри, відродження й втрати, який досі має величезне значення для єврейської культури й духовності.

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