Ніхто не чекав скарбів вікінгів: прогулянка пенсіонера з металошукачем принесла раптову удачу

На острові Мен, Англія, нещодавно виявили рідкісний золотий браслет епохи вікінгів, який дає цінну інформацію про норвезьке минуле острова. Цей артефакт, що датується приблизно 1000–1100 роками н. е., нещодавно визнали скарбом.

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Про це пише Arkeonews.

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Золотий предмет знайшов навесні 2025 року Рональд Клукас, ветеран Менського товариства пошуковців. Час знахідки особливо примітний, оскільки збігається з 50-річчям захоплення Клукаса пошуками з металошукачем.

Артефакт важить 27,26 грама і має розмір 3,7 см, що становить приблизно половину оригінального браслета.

«Золото зазвичай дає дуже слабкий сигнал на детекторі, тому неможливо передбачити, що буде виявлено, — зазначив Клукас. — Після стількох років знайти артефакт вікінгів, виготовлений із золота, — це абсолютно неймовірно».

За словами Еллісон Фокс, куратора археології в Manx National Heritage, браслет був не тільки декоративним, але й служив символом багатства.

«Цей предмет, ймовірно, використовувався в торгівлі більше ніж один раз», — пояснила вона, вказавши, що він був розрізаний у двох місцях.

Експерти вважають, що цей предмет виготовив майстерний ювелір за допомогою складного методу плетіння з використанням восьми золотих стрижнів. У епоху вікінгів острів Мен функціонував за подвійною економічною системою, в якій у торгівлі використовувалися як монети, так і метал — зазвичай срібло, рідше золото.

Хоча срібні знахідки відносно часті, золоті предмети залишаються рідкісними, що робить цей фрагмент особливо важливим для істориків. Його розрізані кінці свідчать про те, що ним розплачувалися або його переробляли для інших цілей.

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Причина поховання невідома. Кільце могло бути загубленим, захованим для збереження або навіть залишене як ритуальна жертва. Хоча Клукас раніше вже знаходив срібні та свинцеві злитки, ця золота знахідка є найвинятковішою. Зараз фрагмент браслета експонується у Вікінгській галереї Манського музею.

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