Похоронили не с человеком: в Норвегии археологи раскопали неординарную могилу викингов (фото)

На острове Сенья археологи обнаружили 1100-летнее захоронение с останками женщины и маленькой собаки. Погребальную лодку впервые нашли в мае 2025 года, когда любители-поисковики наткнулись на артефакты с помощью металлоискателей.

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Об этом пишет Arkeonews.

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Команда археологов из Арктического университетского музея Норвегии подтвердила, что в деревянной лодке длиной примерно 5,4 метра были захоронены останки женщины, которая, вероятно, имела высокий статус.

Рядом с ее скелетом у ног лежали останки собаки. Аня Рот Ниеми, одна из археологов, участвовавших в раскопках, объяснила: "Собака, кажется, была размещена с большой осторожностью... их присутствие является относительно редким. Этот факт придает захоронению глубоко личный характер".

Найденные артефакты свидетельствуют, что похороненная женщина имела важное социальное значение Фото: The Arctic University Museum of Norway, UiT

В захоронении также были обнаружены овальные броши, украшенные серебряной нитью, бронзовый кулон, янтарные и костяные бусины, сельскохозяйственные орудия, ткацкую ляду из китовой кости и веретено — все это свидетельствует о том, что она была женщиной, которая имела важное социальное значение, хотя и не обязательно аристократическое.

Ученые также обратили внимание на конструкцию лодки, в которой было использовано минимум железных заклепок, а также сохранность костей. Богатая известью земля из древнего ракушечного песка способствовала сохранению органических материалов, а металлические предметы, вероятно, помогли защитить части скелета от разложения.

Археологи обнаружили в захоронении ценные артефакты Фото: Ida Fløystad Brevig – The Arctic University Museum of Norway, UiT

Эксперты считают, что дальнейшие лабораторные исследования помогут узнать больше о жизни женщины, включая ее возраст, состояние здоровья и, возможно, внешность. Кроме того, фрагменты текстиля и органического вещества могут предоставить редкую информацию об одежде и погребальных обычаях эпохи викингов.

Другая брошь, найденная всего в нескольких метрах от основной могилы, повышает вероятность существования в этом районе других захоронений эпохи викингов. Исследователи планируют провести исследования с помощью георадара, чтобы исследовать всю территорию места находки.

По словам Хакона Реерсена из Университета Ставангера, эта находка является "важной не только потому, что она рассказывает нам о жизни одной женщины, но и о погребальных обычаях и социальной структуре Северной Норвегии эпохи викингов".

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Необычное присутствие собаки, а также богатый набор артефактов в захоронении дают представление о социальных связях в эпоху викингов.

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