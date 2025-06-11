Пирамиды скрывают нечто древнее египетской цивилизации: это перевернет историю человечества (фото)

Ученые сообщили о новом открытии подземного города под египетскими пирамидами. Это заявление появилось всего через несколько месяцев после первых сообщений о подземном городе под пирамидой Хафра.

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Об этом пишет Metro.

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Последние находки, которые, как утверждается, расположены под пирамидой Менкаура, свидетельствуют о существовании большого подземного комплекса, который, возможно, соединяет все три пирамиды в Гизе.

Команда исследователей под руководством итальянского ученого Филиппо Бионди ранее объявила об обнаружении столбчатых сооружений под пирамидой Хафра. По словам Бионди, томографические сканирования теперь обнаруживают подобную структуру под пирамидой Менкаура.

Ученые объявили об обнаружении столбчатых сооружений под пирамидой Хафра Фото: Metro

"Объективный анализ томографических данных, которые, как экспериментальные измерения, четко указывают на то, что сооружения, которые мы обнаружили под пирамидой Хафра, также присутствуют под пирамидой Менкаура", — сказал Бионди.

Он отметил, что эти согласованные особенности подкрепляют их теорию о том, что пирамиды являются частью огромной взаимосвязанной системы, погребенной на сотни метров под поверхностью.

"Эта сеть, вероятно, состоит из плотной системы туннелей, соединяющих основные подземные сооружения", — добавил он

Команда считает, что столбы под Хафре достигают длины более 600 метров Фото: Metro

Команда считает, что столбы под Хафре достигают длины более 600 метров и имеют спиральные формы, в то же время под Менкауром ожидается меньшее количество подобных особенностей из-за его меньшего размера.

Исследователи предполагают, что эти сооружения могла построить 38 000 лет назад древняя цивилизация, которая существовала до известной египетской истории и была уничтожена глобальной катастрофой около 12 800 лет назад.

Эта противоречивая гипотеза встретила широкий скептицизм, особенно потому, что результаты исследований не прошли рецензирование и не были опубликованы ни в одних авторитетных археологических изданиях.

Эксперты продолжают призывать к осторожности. Моника Ханна, египтолог и декан академического факультета, отвергла эти утверждения как "абсолютно безосновательные" и назвала проект "полным мошенничеством".

Аналогично, специалист по радиолокации профессор Лоуренс Коньерс из Университета Денвера раскритиковал использованную технологию, заявив, что она не способна проникать на такую глубину. Хотя он признал, что научная дискуссия является необходимой, он подчеркнул важность использования надежных методов.

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Большинство археологов сходятся во мнении, что без физических раскопок нет убедительных доказательств, которые бы подтверждали существование каких-либо скрытых городов под пирамидами.

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