Сокровище стоимостью 17 миллиардов долларов: его нашли, однако не могут достать (фото)

Новые археологические исследования подтвердили, что клад золотых монет, обнаруженный у побережья Колумбии, происходит с испанского галеона "Сан-Хосе". Этот корабль затонул в 1708 году во время морского сражения с британскими военными кораблями в Карибском море.

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Об этом пишет Live Science.

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Команда экспертов, в состав которой входила Даниэла Варгас Ариза из Колумбийской военно-морской академии имени Альмиранте Падилья и Колумбийского института антропологии и истории, провела несколько экспедиций в 2021-2022 годах, используя дистанционно управляемые подводные аппараты (ROV).

Во время этих миссий удалось сделать высококачественные снимки десятков монет нестандартной формы, известных как "кобы" или "макукины", разбросанных среди обломков корабля.

Во время этих миссий удалось сделать высококачественные снимки десятков монет нестандартной формы Фото: ARC-DIMAR 2022/Vargas Ariza et al. Antiquity 2025

На некоторых монетах изображен Иерусалимский крест и геральдические символы, а на других — характерный рисунок "Коронованные столбы Геркулеса", который исследователи отнесли к монетному двору Лимы 1707 года.

"Чеканные вручную монеты неправильной формы, известные как "кобы" в английском языке и "макукины" в испанском, были основной валютой в Америке на протяжении более двух веков", — сказала Варгас Ариза.

Сопоставление изображений с колониальными записями подтвердило, что это был корабль "Сан-Хосе", что перевозил огромные количества золота, серебра и необработанных драгоценных камней, стоимость которых сейчас оценивается в 17 миллиардов долларов.

Груз "Сан-Хосе" был загружен в Картахене и направлялся в Испанию, когда его перехватили британские военные корабли во время Войны за испанское наследство.

После короткой битвы взрыв пороха потопил галеон и весь драгоценный груз. Исследование также выявило наличие оружия и бытовых предметов того периода, что дает представление о жизни на борту корабля более 300 лет назад.

Затонувший корабль вызвал международные юридические споры о праве собственности. Колумбия планирует изъять артефакты для будущего музея, хотя критики спорят о правовых рамках таких действий.

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Испания настаивает, что судно и его груз остаются ее собственностью в соответствии с морским правом, ссылаясь на международную конвенцию по морскому праву, которую Колумбия не ратифицировала.

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