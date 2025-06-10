Первые в мире: археологи нашли уникальные мечи в Турции (фото)

В Турции, на месте под названием Арслантепе, археологи нашли древнейшие в мире мечи, которым 5000 лет. Это открытие изменило представление о происхождении войны, власти и развитии металлургических технологий.

Related video

Об этом пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Открытие произошло в начале 1980-х годов командой под руководством профессора Марчеллы Франгипане из Римского университета Ла Сапиенца.

Во время раскопок комплекса дворцов из глиняного кирпича команда обнаружила девять единиц оружия — три коротких меча и шесть длинных кинжалов — датированных примерно 3300 годом до н. э.

Эти предметы нашли в помещении, которое, как считается, было оружейной, что свидетельствует об их связи с элитой.

"Эти мечи на тысячу лет старше всех ранее известных мечей", — отметила Франгипане, опровергнув распространенное мнение, что мечи появились только около 1600 года до н. э. в таких регионах, как Месопотамия и Эгейское море.

Эти предметы нашли в помещении, которое, как считается, было оружейной Фото: Governorate of Malatya

Металлургия, лежащая в основе этого оружия, свидетельствует об удивительно высоком уровне развития металлообработки для того периода. Мечи изготовили из мышьякового сплава меди, который был прочнее чистой меди.

Некоторые лезвия были украшены серебряными инкрустациями, что свидетельствует об их символическом значении, которое выходило за пределы использования на поле боя.

С длиной от 45 до 60 сантиметров и четкими признаками, такими как ручки, защитные накладки и концы в виде навершия, эти предметы заполняют пробел между кинжалами и настоящими мечами.

Их двойная функция как оружия и церемониальных предметов указывает на культуру, в которой металлические инструменты использовались для демонстрации политической силы и технических достижений.

Контекст, в котором были найдены мечи, также рассказывает более пространную историю. Арслантепе превращался в одно из древнейших централизованных государств, отходя от племенных систем. Крупномасштабные здания, административные инструменты, такие как глиняные печати, и наличие элитных погребальных даров указывают на организованную политическую структуру.

Оружие, вероятно, играло роль в укреплении власти — либо в физических конфликтах, либо в церемониальных мероприятиях, символизирующих власть и статус.

В то время, когда местные лидеры часто полагались на личную силу и символические предметы для поддержания порядка, меч означал гораздо больше, чем просто лезвие.

Расположение Арслантепе вблизи современной Малатии сделало его центром торговли и культурного взаимодействия. Руда импортировалась, а архитектурные стили смешивались между регионами, что приводило к инновациям в строительстве, администрации и художественном выражении.

Местность свидетельствует о непрерывном заселении с 6-го тысячелетия до н. э. и содержит доказательства раннего развития города-государства. Раскопки обнаружили не только оружие, но и дворцы, религиозные платформы и складские помещения — все это указывает на сложное и хорошо структурированное общество.

В 2021 году место было добавлено в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Несмотря на незначительные повреждения во время землетрясений на юге Турции в 2023 году, основные сооружения Арслантепе остались защищенными благодаря постоянным работам по консервации. Эта устойчивость гарантирует, что будущие поколения смогут продолжать изучать это место.

Важно

Неоспоримые доказательства коллапса: что-то истребило неандертальцев 110 000 лет назад

Мечи из Арслантепе дают представление о корнях организованного общества и способах, которыми люди впервые утвердили свое господство с помощью функции и символизма.

Эти древние мечи раскрывают то, как ранние люди балансировали между изобретениями и идентичностью, выживанием и статусом.

Также Фокус писал о древнем монастыре в Стамбуле, известном как Кровавая церковь. Это единственная купольная византийская церковь в городе, которая до сих пор функционирует как место поклонения и никогда не была превращена в мечеть.

Также мы рассказывали о редком открытии в Германии. Исследователи обнаружили погребальные урны бронзового века, которые сохранились невредимыми до наших дней.