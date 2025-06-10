Перші у світі: археологи знайшли унікальні мечі в Туреччині (фото)

У Туреччині, на місці під назвою Арслантепе, археологи знайшли найдавніші у світі мечі, яким 5000 років. Це відкриття змінило уявлення про походження війни, влади та розвиток металургійних технологій.

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Про це пише Arkeonews.

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Відкриття відбулося на початку 1980-х років командою під керівництвом професора Марчелли Франгіпане з Римського університету Ла Сапієнца.

Під час розкопок комплексу палаців з глиняної цегли команда виявила дев'ять одиниць зброї — три короткі мечі та шість довгих кинджалів — датованих приблизно 3300 роком до н. е.

Ці предмети знайшли в приміщенні, яке, як вважається, було зброярнею, що свідчить про їхній зв'язок з елітою.

"Ці мечі на тисячу років старші за всі раніше відомі мечі", — зазначила Франгіпане, спростувавши поширену думку, що мечі з'явилися лише близько 1600 року до н. е. в таких регіонах, як Месопотамія та Егейське море.

Ці предмети знайшли в приміщенні, яке, як вважається, було зброярнею Фото: Governorate of Malatya

Металургія, що лежить в основі цієї зброї, свідчить про напрочуд високий рівень розвитку металообробки для того періоду. Мечі виготовили з миш'якового сплаву міді, який був міцнішим за чисту мідь.

Деякі леза були прикрашені срібними інкрустаціями, що свідчить про їх символічне значення, яке виходило за межі використання на полі бою.

З довжиною від 45 до 60 сантиметрів і чіткими ознаками, такими як ручки, захисні накладки і кінці у вигляді навершя, ці предмети заповнюють прогалину між кинджалами і справжніми мечами.

Їх подвійна функція як зброї і церемоніальних предметів вказує на культуру, в якій металеві інструменти використовувалися для демонстрації політичної сили і технічних досягнень.

Контекст, в якому були знайдені мечі, також розповідає розлогішу історію. Арслантепе перетворювався на одну з найдавніших централізованих держав, відходячи від племінних систем. Великомасштабні будівлі, адміністративні інструменти, такі як глиняні печатки, та наявність елітних похоронних дарів вказують на організовану політичну структуру.

Зброя, ймовірно, відігравала роль у зміцненні влади — або в фізичних конфліктах, або в церемоніальних заходах, що символізували владу та статус.

У той час, коли місцеві лідери часто покладалися на особисту силу та символічні предмети для підтримання порядку, меч означав набагато більше, ніж просто лезо.

Розташування Арслантепе поблизу сучасної Малатії робило його центром торгівлі та культурної взаємодії. Руда імпортувалася, а архітектурні стилі змішувалися між регіонами, що призводило до інновацій у будівництві, адміністрації та художньому вираженні.

Місцевість свідчить про безперервне заселення з 6-го тисячоліття до н. е. і містить докази раннього розвитку міста-держави. Розкопки виявили не тільки зброю, а й палаци, релігійні платформи та складські приміщення — все це вказує на складне і добре структуроване суспільство.

У 2021 році місце було додано до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Попри незначні пошкодження під час землетрусів на півдні Туреччини в 2023 році, основні споруди Арслантепе залишилися захищеними завдяки постійним роботам з консервації. Ця стійкість гарантує, що майбутні покоління зможуть продовжувати вивчати це місце.

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Мечі з Арслантепе дають уявлення про коріння організованого суспільства та способи, якими люди вперше утвердили своє панування за допомогою функції та символізму.

Ці стародавні мечі розкривають те, як ранні люди балансували між винаходами та ідентичністю, виживанням та статусом.

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