Случайная находка 1500-летней давности: в Сирии обнаружили гробницы древней империи

На северо-западе Сирии обнаружили комплекс византийских гробниц, которым более 1500 лет. Открытие произошло в Маарат-аль-Нумани, во время уборки обломков из поврежденного здания.

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Об этом пишет Sky News.

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Сооружение обнаружили во время восстановительных работ в провинции Идлиб, вдоль маршрута между Алеппо и Дамаском. Заметив каменные отверстия под обломками, рабочие сообщили об этом местным жителям, которые затем связались с властями.

Хасан аль-Исмаил, директор департамента древностей в Идлибе, подтвердил важность находки, заявив: "Судя по наличию креста, керамики и стеклянных обломков, эта гробница датируется византийской эпохой".

Снимки с места раскопок показали две подземные погребальные камеры, каждая из которых содержала шесть каменных гробниц, на одной из которых был высечен крест.

Византийская империя, возникшая в IV веке н. э., была продолжением Римской империи и имела центр в Константинополе — современном Стамбуле. Она была известна своей христианской идентичностью, что помогает объяснить иконографию креста в гробнице.

Сам Идлиб богат на историю, с более 800 известными археологическими памятниками и древним городом. Гиат Шейх Диаб, местный житель, рассказал, что во времена Асада жители часто скрывали древние находки, опасаясь репрессий.

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По мере того, как общины в Идлибе начинают восстанавливаться после лет конфликта, сохранение таких древних памятников обеспечивает жизненно важную связь с прошлым региона и восстанавливает чувство культурной идентичности.

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