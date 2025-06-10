Проиграл соревнования по пьянству: в Израиле нашли древний саркофаг с "историей" (фото)

На средиземноморском побережье Израиля обнаружили редкий мраморный саркофаг римского периода, украшенный мифологической сценой с Дионисом и Гераклом. Этот артефакт является первой находкой такого рода в регионе и дает новое представление о погребальных обычаях и художественных выражениях Римской империи.

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Об этом пишет Arkeonews.

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Саркофаг нашли в Кесарии, городе, построенном в I веке до н. э. как крупный порт во времена Ирода Великого, а позже названном в честь римского императора Августа.

Во время раскопок археологи Нохар Шахар и Шани Амит из Израильского управления древностей (IAA), которые работали вместе с Caesarea Development Corporation, обнаружили саркофаг, частично погребенный под песчаными дюнами.

"Это было как сцена из фильма", — вспоминает команда, когда появились сложные фигуры, включая Геракла, лежащего на львиной шкуре и поднимающего чашу, окруженный животными, деревьями и мифологическими существами.

Саркофаг нашли в Кесарии Фото: Israel Antiquities Authority

Саркофаг, который, как полагают, датируется II или III веком н. э., доставили в лабораторию консервации, где эксперты тщательно восстановили его фрагменты. Рельеф изображает Диониса, бога вина, окруженного менадами, сатирами и другими мифологическими персонажами.

Хотя Дионис был привычным изображением на римских погребальных предметах, именно это изображение — соревнования по питью с Гераклом — ранее видели только на мозаиках из Зиппори и Антиохии.

В скульптурной версии Геракл выглядит побежденным, явно опьяневшим, что, по мнению Шахара, может свидетельствовать о римском представлении о смерти как о преображении, а не как о конце.

Эта находка имеет также более широкое значение. Артефакт обнаружили за пределами известных границ древних стен Кесарии, что свидетельствует о том, что город мог быть больше, чем считалось ранее. Это открытие может побудить к новым археологическим исследованиям и изменить текущие интерпретации планировки этого места.

Отреставрированный саркофаг представят публике во время лекции на конференции "Пир" 12 июня 2025 года в музее Эрец Исраэль в Тель-Авиве. Мероприятие, организованное совместно с Тель-Авивским университетом и Университетом Бар-Илан, будет посвящено роли пиров в античности.

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Эли Эскусидо, директор IAA, отметил: "Эта побуждающая к размышлениям находка отражает представления о жизни, смерти и загробной жизни в римской культуре. Благодаря тщательной консервации мы теперь можем поделиться этой чрезвычайной частью наследия Израиля с общественностью".

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