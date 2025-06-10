Програв змагання з пияцтва: в Ізраїлі знайшли древній саркофаг "з історією" (фото)

На середземноморському узбережжі Ізраїлю виявили рідкісний мармуровий саркофаг римського періоду, прикрашений міфологічною сценою з Діонісом та Гераклом. Цей артефакт є першою знахідкою такого роду в регіоні і дає нове уявлення про похоронні звичаї та художні вирази Римської імперії.

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Про це пише Arkeonews.

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Саркофаг знайшли в Кесарії, місті, побудованому в I столітті до н. е. як великий порт за часів Ірода Великого, а пізніше названому на честь римського імператора Августа.

Під час розкопок археологи Нохар Шахар і Шані Аміт з Ізраїльського управління старожитностей (IAA), які працювали разом з Caesarea Development Corporation, виявили саркофаг, частково похований під піщаними дюнами.

"Це було як сцена з фільму", — згадує команда, коли з'явилися складні фігури, включаючи Геракла, що лежить на левовій шкурі і піднімає чашу, оточений тваринами, деревами і міфологічними істотами.

Саркофаг знайшли в Кесарії Фото: Israel Antiquities Authority

Саркофаг, який, як вважають, датується II або III століттям н. е., доставили до лабораторії консервації, де експерти ретельно відновили його фрагменти. Рельєф зображує Діоніса, бога вина, оточеного менадами, сатирами та іншими міфологічними персонажами.

Хоча Діоніс був звичним зображенням на римських похоронних предметах, саме це зображення — змагання з пиття з Гераклом — раніше бачили лише на мозаїках із Зіппорі та Антіохії.

У скульптурній версії Геракл виглядає переможеним, явно сп'янілим, що, на думку Шахара, може свідчити про римське уявлення про смерть як про перетворення, а не як про кінець.

Ця знахідка має також ширше значення. Артефакт виявили за межами відомих кордонів стародавніх стін Кесарії, що свідчить про те, що місто могло бути більшим, ніж вважалося раніше. Це відкриття може спонукати до нових археологічних досліджень і змінити поточні інтерпретації планування цього місця.

Відреставрований саркофаг представлять публіці під час лекції на конференції "Бенкет" 12 червня 2025 року в музеї Ерец Ісраель у Тель-Авіві. Захід, організований спільно з Тель-Авівським університетом та Університетом Бар-Ілан, буде присвячений ролі бенкетів в античності.

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Елі Ескусідо, директор IAA, зазначив: "Ця знахідка, що спонукає до роздумів, відображає уявлення про життя, смерть і загробне життя в римській культурі. Завдяки ретельній консервації ми тепер можемо поділитися цією надзвичайною частиною спадщини Ізраїлю з громадськістю".

Раніше Фокус писав про Акведук Деліккемер у Туреччині. Колись він був частиною 22-кілометрової водної системи, яка постачала прісну воду з Ісламларського нагір'я до Патари, ключового прибережного міста стародавньої Лікії.

Також ми розповідали про неочікуване відкриття у Туреччині. У місті, яке незабаром має відвідати новообраний Папа Лев XIV, виявили стародавню мозаїку, пов'язану з першими християнами.