Випадкова знахідка 1500-річної давності: у Сирії виявили гробниці древньої імперії

На північному заході Сирії виявили комплекс візантійських гробниць, яким понад 1500 років. Відкриття відбулося в Маарат-аль-Нумані, під час прибирання уламків з пошкодженого будинку.

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Про це пише Sky News.

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Споруду виявили під час відновлювальних робіт в провінції Ідліб, вздовж маршруту між Алеппо і Дамаском. Помітивши кам'яні отвори під уламками, робітники повідомили про це місцевих жителів, які потім зв'язалися з владою.

Хасан аль-Ісмаїл, директор департаменту старожитностей в Ідлібі, підтвердив важливість знахідки, заявивши: "Судячи з наявності хреста, кераміки та скляних уламків, ця гробниця датується візантійською епохою".

Знімки з місця розкопок показали дві підземні похоронні камери, кожна з яких містила шість кам'яних гробниць, на одній з яких був висічений хрест.

Візантійська імперія, яка виникла в IV столітті н. е., була продовженням Римської імперії і мала центр у Константинополі — сучасному Стамбулі. Вона була відома своєю християнською ідентичністю, що допомагає пояснити іконографію хреста в гробниці.

Сам Ідліб багатий на історію, з понад 800 відомими археологічними пам'ятками та стародавнім містом. Гіат Шейх Діаб, місцевий житель, розповів, що за часів Асада мешканці часто приховували стародавні знахідки, побоюючись репресій.

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У міру того, як громади в Ідлібі починають відновлюватися після років конфлікту, збереження таких стародавніх пам'яток забезпечує життєво важливий зв'язок з минулим регіону та відновлює почуття культурної ідентичності.

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