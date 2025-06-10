Найбільша серед знайдених: у Франції археологи розкопали римську віллу площею 4000 м² (фото)

Неподалік від міста Осер у центральній Франції археологи розкопали велику римську віллу, збудовану 2000 років тому. Ця знахідка відкриває нові перспективи щодо розкоші та архітектурної вишуканості маєтків у стародавній Галлії.

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Про це пише Arkeonews.

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Виявлена під час попередніх робіт з будівництва запланованої об'їзної дороги поблизу річки Йонна, ця пам'ятка займає площу понад 4000 квадратних метрів і має рідкісні особливості, характерні для високопоставлених римських родин.

Археологи з Міністерства культури Франції та DREAL Bourgogne-Franche-Comté підтвердили, що ця ділянка в Сент-Нітассі, яка колись вважалася незначним форпостом, є однією з найширших галло-римських вілл, які коли-небудь розкопували у Франції.

Вілла також включає приймальні, службові приміщення та повністю збережений приватний лазневий комплекс Фото: Ch. Fouquin, Inrap

Хоча залишки споруди були вперше помічені в XIX столітті, більш серйозні розкопки почалися в 1966 році, коли під час видобутку гравію виявили частину десятикімнатної будівлі з гіпокаустним опаленням і похоронними стелами.

За словами нинішніх керівників проєкту, ця будівля була лише віддаленою частиною комплексу. "Це не проста сільська садиба, — пояснила команда археологів. — Наявність лазень, галерей та декоративних фонтанів свідчить про рівень планування та розкоші, властивий елітній римській резиденції".

Тільки центральний сад має площу близько 450 квадратних метрів з кожного боку і оточений критими доріжками. Великий басейн на півночі, ймовірно, служив як естетичним, так і практичним цілям, а менший фонтан на півдні міг використовуватися для церемоній.

Вілла також включає приймальні, службові приміщення та повністю збережений приватний лазневий комплекс із ознаками підігріву підлоги — особливості, що свідчать як про домашній комфорт, так і про соціальний статус.

Дослідники відзначили паралелі між розвитком вілли та піднесенням сусіднього Автосідорума (сучасного Осера), який перетворився з невеликого поселення в I столітті н. е. на великий регіональний центр до IV століття.

З нагоди Європейських днів археології, 15 червня, неділя, місце розкопок буде відкрито для громадськості. Вхід буде безкоштовним й відвідувачі матимуть можливість оглянути розкопки під час екскурсій, які проводитимуть археологи.

Розкопки продовжують відкривати шари споруд, які свідчать про століття розвитку та адаптації. Фахівці планують провести подальший аналіз артефактів, таких як кераміка та мозаїка, які можуть дати уявлення про повсякденне життя, торгівлю та матеріальну культуру.

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Ця знахідка не тільки збагачує розуміння життя в провінційній Римській Галлії, але й додає цінного контексту про землекористування та багатство у пізній Римській імперії.

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