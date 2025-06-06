Розкопали неіснуючий замок: археологи зробили неочікуване відкриття (фото)

Археологи, які нещодавно проводили розкопки у Приорі-парку в Чичестері виявили залишки кам'яної вежі норманської епохи, що охороняла вхід у середньовічний замок. Ці відкриття ставлять під сумнів попередні припущення про історію цього місця.

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Про це пише Arkeonews.

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Джеймс Кенні, археолог з Ради району Чичестера, очолював проєкт спільно з Археологічним товариством Чичестера та району. Під час розкопок дослідники знайшли фундамент великої кам'яної споруди, яка, як довго вважалося, не існувала.

"Це відкриття перевертає все, що ми думали про замок Чичестера, — сказав Кенні. — Раніше вважалося, що це була дерев'яна споруда, але наявність значного кам'яного мосту і тепер барбакану свідчить про те, що вона була перебудована з каменю — рішення, яке могло бути прийняте тільки кимось із владних осіб".

Знахідка має розміри приблизно 6 на 10 метрів і залишається недоторканою на висоті до 1,7 метра від фундаменту Фото: Chichester District Council

Знахідка має розміри приблизно 6 на 10 метрів і залишається недоторканою на висоті до 1,7 метра від фундаменту, що свідчить про те, що колись на цьому місці знаходився значний вхід.

Вважається, що споруда була частиною замку типу "мотт і бейлі", типового для нормандської архітектури, і може датуватися серединою XII століття, можливо, побудована під керівництвом графа Арундела або короля Генріха II.

Планується провести подальший порівняльний аналіз з іншими середньовічними укріпленнями по всій Британії. Кенні описав знахідку як "найдивовижніший зразок середньовічної архітектури", який він розкопав за свою кар'єру.

Під час розкопок також були виявлені середньовічні декоративні підлогові плитки з колишнього францисканського монастиря, що додало ще один шар історичної глибини цій місцевості.

Громадський інтерес до розкопок був великим: сотні відвідувачів відвідали день відкритих дверей 31 травня, щоб оглянути залишки та послухати розповіді команди розкопок.

Успіх проєкту є продовженням попередніх відкриттів 2024 року: кам'яного мосту, дамби та ділянок оборонного рову. Ціль цьогорічної роботи — знайти внутрішній край рову та оцінити глибину мурування — була повністю досягнута.

Планується ретельно задокументувати всі знахідки, а також обговорюється можливість постійної публічної експозиції залежно від технічної та фінансової доцільності.

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Місцеві чиновники, зокрема радник Білл Брісбен з ради району Чичестера, наголосили на значенні відкриття, зазначивши, що воно змінює уявлення про будівництво замку та надає цінну можливість познайомити мешканців і відвідувачів з середньовічним минулим міста.

Раніше Фокус писав про Акведук Деліккемер у Туреччині. Колись він був частиною 22-кілометрової водної системи, яка постачала прісну воду з Ісламларського нагір'я до Патари, ключового прибережного міста стародавньої Лікії.

Також ми розповідали про неочікуване відкриття у Туреччині. У місті, яке незабаром має відвідати новообраний Папа Лев XIV, виявили стародавню мозаїку, пов'язану з першими християнами.