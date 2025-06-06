Раскопали несуществующий замок: археологи сделали неожиданное открытие (фото)

Археологи, которые недавно проводили раскопки в Приоре-парке в Чичестере обнаружили остатки каменной башни норманнской эпохи, охранявшей вход в средневековый замок. Эти открытия ставят под сомнение предыдущие предположения об истории этого места.

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Об этом пишет Arkeonews.

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Джеймс Кенни, археолог из Совета района Чичестера, возглавлял проект совместно с Археологическим обществом Чичестера и района. Во время раскопок исследователи нашли фундамент большого каменного сооружения, которое, как долго считалось, не существовало.

"Это открытие переворачивает все, что мы думали о замке Чичестера, — сказал Кенни, — Раньше считалось, что это было деревянное сооружение, но наличие значительного каменного моста и теперь барбакана свидетельствует о том, что оно было перестроено из камня — решение, которое могло быть принято только кем-то из властных лиц".

Находка имеет размеры примерно 6 на 10 метров и остается нетронутой на высоте до 1,7 метра от фундамента Фото: Chichester District Council

Находка имеет размеры примерно 6 на 10 метров и остается нетронутой на высоте до 1,7 метра от фундамента, что свидетельствует о том, что когда-то на этом месте находился значительный вход.

Считается, что сооружение было частью замка типа "мотт и бейли", типичного для нормандской архитектуры, и может датироваться серединой XII века, возможно, построено под руководством графа Арундела или короля Генриха II.

Планируется провести дальнейший сравнительный анализ с другими средневековыми укреплениями по всей Британии. Кенни описал находку как "самый удивительный образец средневековой архитектуры", который он раскопал за свою карьеру.

Во время раскопок также были обнаружены средневековые декоративные напольные плитки из бывшего францисканского монастыря, что добавило еще один слой исторической глубины этой местности.

Общественный интерес к раскопкам был большим: сотни посетителей посетили день открытых дверей 31 мая, чтобы осмотреть остатки и послушать рассказы команды раскопок.

Успех проекта является продолжением предыдущих открытий 2024 года: каменного моста, дамбы и участков оборонительного рва. Цель нынешней работы — найти внутренний край рва и оценить глубину кладки — была полностью достигнута.

Планируется тщательно задокументировать все находки, а также обсуждается возможность постоянной публичной экспозиции в зависимости от технической и финансовой целесообразности.

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Местные чиновники, в частности советник Билл Брисбен из совета района Чичестера, отметили значение открытия, отметив, что оно меняет представление о строительстве замка и предоставляет ценную возможность познакомить жителей и посетителей со средневековым прошлым города.

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