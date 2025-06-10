Самая большая среди найденных: во Франции археологи раскопали римскую виллу площадью 4000 м² (фото)

Неподалеку от города Осер в центральной Франции археологи раскопали большую римскую виллу, построенную 2000 лет назад. Эта находка открывает новые перспективы относительно роскоши и архитектурной изысканности имений в древней Галлии.

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Об этом пишет Arkeonews.

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Обнаруженная во время предварительных работ по строительству запланированной объездной дороги вблизи реки Йонна, эта достопримечательность занимает площадь более 4000 квадратных метров и имеет редкие особенности, характерные для высокопоставленных римских семей.

Археологи из Министерства культуры Франции и DREAL Bourgogne-Franche-Comté подтвердили, что этот участок в Сент-Нитасси, который когда-то считался незначительным форпостом, является одной из самых широких галло-римских вилл, которые когда-либо раскапывали во Франции.

Вилла также включает приемные, служебные помещения и полностью сохранившийся частный банный комплекс Фото: Ch. Fouquin, Inrap

Хотя остатки постройки были впервые замечены в XIX веке, более серьезные раскопки начались в 1966 году, когда во время добычи гравия обнаружили часть десятикомнатного здания с гипокаустным отоплением и погребальными стелами.

По словам нынешних руководителей проекта, это здание было лишь отдаленной частью комплекса. "Это не простая сельская усадьба, — пояснила команда археологов, — Наличие бань, галерей и декоративных фонтанов свидетельствует об уровне планирования и роскоши, присущем элитной римской резиденции".

Только центральный сад имеет площадь около 450 квадратных метров с каждой стороны и окружен крытыми дорожками. Большой бассейн на севере, вероятно, служил как эстетическим, так и практическим целям, а меньший фонтан на юге мог использоваться для церемоний.

Вилла также включает в себя приемные, служебные помещения и полностью сохранившийся частный банный комплекс с признаками подогрева полов — особенности, свидетельствующие как о домашнем комфорте, так и о социальном статусе.

Исследователи отметили параллели между развитием виллы и возвышением соседнего Автосидорума (современного Осера), который превратился из небольшого поселения в I веке н. э. в крупный региональный центр к IV веку.

По случаю Европейских дней археологии, 15 июня, воскресенье, место раскопок будет открыто для общественности. Вход будет бесплатным и посетители смогут осмотреть раскопки во время экскурсий, которые будут проводить археологи.

Раскопки продолжают открывать слои сооружений, которые свидетельствуют о веках развития и адаптации. Специалисты планируют провести дальнейший анализ артефактов, таких как керамика и мозаика, которые могут дать представление о повседневной жизни, торговле и материальной культуре.

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Эта находка не только обогащает понимание жизни в провинциальной Римской Галлии, но и добавляет ценного контекста о землепользовании и богатстве в поздней Римской империи.

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