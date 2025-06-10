Скарб вартістю 17 мільярдів доларів: його знайшли, проте не можуть дістати (фото)

Нові археологічні дослідження підтвердили, що скарб золотих монет, виявлений біля узбережжя Колумбії, походить з іспанського галеона "Сан-Хосе". Цей корабель затонув у 1708 році під час морської битви з британськими військовими кораблями у Карибському морі.

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Про це пише Live Science.

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Команда експертів, до складу якої входила Даніела Варгас Аріза з Колумбійської військово-морської академії імені Альміранте Паділья та Колумбійського інституту антропології та історії, провела кілька експедицій у 2021–2022 роках, використовуючи дистанційно керовані підводні апарати (ROV).

Під час цих місій вдалося зробити високоякісні знімки десятків монет нестандартної форми, відомих як "коби" або "макукіни", розкиданих серед уламків корабля.

Під час цих місій вдалося зробити високоякісні знімки десятків монет нестандартної форми Фото: ARC-DIMAR 2022/Vargas Ariza et al. Antiquity 2025

На деяких монетах зображено Єрусалимський хрест і геральдичні символи, а на інших — характерний малюнок "Короновані стовпи Геркулеса", який дослідники віднесли до монетного двору Ліми 1707 року.

"Карбовані вручну монети неправильної форми, відомі як "коби" в англійській мові і "макукіни" в іспанській, були основною валютою в Америці впродовж понад двох століть", — сказала Варгас Аріза.

Зіставлення зображень з колоніальними записами підтвердило, що це був корабель "Сан-Хосе", який перевозив величезні кількості золота, срібла та необроблених дорогоцінних каменів, вартість яких зараз оцінюється в 17 мільярдів доларів.

Вантаж "Сан-Хосе" був завантажений в Картахені і прямував до Іспанії, коли його перехопили британські військові кораблі під час Війни за іспанську спадщину.

Після короткої битви вибух пороху потопив галеон та весь дорогоцінний вантаж. Дослідження також виявило наявність зброї та побутових предметів того періоду, що дає уявлення про життя на борту корабля більше 300 років тому.

Затонулий корабель викликав міжнародні юридичні суперечки щодо права власності. Колумбія планує вилучити артефакти для майбутнього музею, хоча критики сперечаються про правові рамки таких дій.

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Іспанія наполягає, що судно та його вантаж залишаються її власністю відповідно до морського права, посилаючись на міжнародну конвенцію з морського права, яку Колумбія не ратифікувала.

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