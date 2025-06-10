Ніхто не знає її призначення: хто й навіщо створив Сонячну колісницю (фото)

Понад 3000 років тому на території сучасної Данії невідомий майстер створив бронзовий артефакт, який викликає зацікавлення дослідників. Відомий як "Сонячна колісниця", артефакт міг мати символічне або астрономічне призначення, слугуючи календарем.

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Про це пише Live Science.

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Артефакт виявив у 1902 році торфовик, який працював на болоті Трунхольм, на північний захід від Копенгагена. Предмет був розбитий на кілька частин, але його відновили фахівці Національного музею Данії, де і досі знаходиться на огляді.

Колісниця має довжину близько 54 сантиметрів і висоту 35 сантиметрів. Великий диск, покритий золотом з одного боку і прикрашений спіралями, вписується в традицію мистецтва бронзового віку Північної Європи.

Предмет був розбитий на кілька частин Фото: Вікіпедія

За словами Флеммінга Каула, куратора Національного музею, колісниця, ймовірно, символізує рух Сонця по небу, запряжене божественним конем — концепція, що відображена в конструкції артефакту з колесами і круглими візерунками.

Каул припустив, що спіралі та колеса використовувалися для символізації щоденного циклу Сонця зі сходу на захід, включаючи його спуск у підземний світ вночі.

Він висловив припущення, що стародавні жерці могли використовувати колісницю для пояснення сонячних міфів під час релігійних церемоній.

На противагу цьому, археолог Клавс Рандсборг у 2006 році висунув іншу теорію, зазначивши, що позолочений диск має 52 декоративні мотиви — стільки ж, скільки тижнів у році — що вказує на календарну функцію.

Ця ідея була розвинута астрономами Ральфом Гансеном і Крістін Рінк у 2008 році, які припустили, що артефакт міг бути портативним пристроєм, здатним передбачати місячні затемнення.

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Значення "Сонячної колісниці" поширилося і на сучасність, коли в 2011 році вона була зображена на данській банкноті номіналом 1000 крон. Однак цю банкноту офіційно вилучили з обігу з 1 червня 2025 року після коригування валютної системи країни.

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