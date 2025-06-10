Никто не знает ее назначения: кто и зачем создал Солнечную колесницу (фото)

Более 3000 лет назад на территории современной Дании неизвестный мастер создал бронзовый артефакт, который вызывает интерес исследователей. Известный как "Солнечная колесница", артефакт мог иметь символическое или астрономическое назначение, служа календарем.

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Об этом пишет Live Science.

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Артефакт обнаружил в 1902 году торфяник, который работал на болоте Трунхольм, к северо-западу от Копенгагена. Предмет был разбит на несколько частей, но его восстановили специалисты Национального музея Дании, где до сих пор находится на осмотре.

Колесница имеет длину около 54 сантиметров и высоту 35 сантиметров. Большой диск, покрытый золотом с одной стороны и украшенный спиралями, вписывается в традицию искусства бронзового века Северной Европы.

Предмет был разбит на несколько частей Фото: Википедия

По словам Флемминга Каула, куратора Национального музея, колесница, вероятно, символизирует движение Солнца по небу, запряженное божественным конем — концепция, отраженная в конструкции артефакта с колесами и круглыми узорами.

Каул предположил, что спирали и колеса использовались для символизации ежедневного цикла Солнца с восхода на запад, включая его спуск в подземный мир ночью.

Он высказал предположение, что древние жрецы могли использовать колесницу для объяснения солнечных мифов во время религиозных церемоний.

В противовес этому, археолог Клавс Рандсборг в 2006 году выдвинул другую теорию, отметив, что позолоченный диск имеет 52 декоративных мотива — столько же, сколько недель в году — что указывает на календарную функцию.

Эта идея была развита астрономами Ральфом Гансеном и Кристин Ринк в 2008 году, которые предположили, что артефакт мог быть портативным устройством, способным предсказывать лунные затмения.

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Значение "Солнечной колесницы" распространилось и на современность, когда в 2011 году она была изображена на датской банкноте номиналом 1000 крон. Однако эту банкноту официально изъяли из обращения с 1 июня 2025 года после корректировки валютной системы страны.

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