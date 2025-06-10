Ученые раскрыли тайны создания древнего артефакта: теперь его возможно воссоздать (фото)

Ученые разгадали секреты изготовления Небесного диска из Небры, одного из самых известных артефактов бронзового века в Европе. Его нашли в 1999 году вблизи города Небра в центральной Германии и уже на протяжении десятилетий он интригует исследователей.

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Об этом пишет Heritage Daily.

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Небесный диск из Небры, датируемый примерно 1800-1600 годами до н. э. и связанный с унетицкой культурой раннего бронзового века, имеет золотые инкрустации небесных тел, вставленные в бронзовую основу с зелено-голубой патиной.

Команда из Университета Герике в Магдебурге в сотрудничестве с Государственным управлением по охране памятников и археологии Саксонии-Анхальт проанализировала микроскопическую структуру диска с помощью электронного рассеивания и сканирующей электронной микроскопии.

Небесный диск из Небры, датируемый примерно 1800-1600 годами до н. э. Фото: Frank Vincentz

Профессор Торстен Галле объяснил: "Мы сканируем поверхность металла электронным лучом, что приводит к эффекту рассеивания электронов, который зависит от конфигурации материала... как отпечаток мельчайших компонентов". Эти узоры позволили исследователям определить, как диск формировался и переформировывался со временем.

Команда обнаружила, что диск был отлит при температуре более 1200 °C, а затем многократно перегревался и механически перерабатывался при температуре около 700 °C.

"Мы проводим то, что можно назвать металлургической криминалистикой", — отметил Галле, отметив, как команда расшифровала историю диска с помощью его внутренней структуры.

В проекте также участвовал медник Герберт Бауэр, который воссоздал несколько дисков, используя только инструменты бронзового века, такие как каменные молотки и угольные печи. Эти реплики, после анализа, показали идентичные узоры микроструктуры и несовершенства оригинала, подтвердив реконструкцию технологий производства.

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