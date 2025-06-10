Учені розкрили таємниці створення древнього артефакту: тепер його можливо відтворити (фото)

Учені розгадали секрети виготовлення Небесного диску з Небри, одного з найвідоміших артефактів бронзового століття в Європі. Його знайшли у 1999 році поблизу міста Небра в центральній Німеччині і вже впродовж десятиліть він інтригує дослідників.

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Про це пише Heritage Daily.

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Небесний диск з Небри, що датується приблизно 1800-1600 роками до н. е. і пов'язаний з унетицькою культурою раннього бронзового віку, має золоті інкрустації небесних тіл, вставлені в бронзову основу з зелено-блакитною патиною.

Команда з Університету Геріке в Магдебурзі у співпраці з Державним управлінням з охорони пам'яток та археології Саксонії-Ангальт проаналізувала мікроскопічну структуру диска за допомогою електронного розсіювання та скануючої електронної мікроскопії.

Небесний диск з Небри, що датується приблизно 1800-1600 роками до н. е. Фото: Frank Vincentz

Професор Торстен Галле пояснив: "Ми скануємо поверхню металу електронним променем, що призводить до ефекту розсіювання електронів, який залежить від конфігурації матеріалу... як відбиток найдрібніших компонентів". Ці візерунки дозволили дослідникам визначити, як диск формувався і переформовувався з часом.

Команда виявила, що диск був відлитий при температурі понад 1200 °C, а потім багаторазово перегрівався і механічно перероблявся при температурі близько 700 °C.

"Ми проводимо те, що можна назвати металургійною криміналістикою", — зазначив Галле, відзначивши, як команда розшифрувала історію диска за допомогою його внутрішньої структури.

У проєкті також брав участь мідник Герберт Бауер, який відтворив кілька дисків, використовуючи лише інструменти бронзового віку, такі як кам'яні молотки та вугільні печі. Ці репліки, після аналізу, показали ідентичні візерунки мікроструктури та недосконалості оригіналу, підтвердивши реконструкцію технологій виробництва.

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Дослідження демонструє високий рівень майстерності ремісників та ставить під сумнів припущення про технологічні обмеження доісторичних часів. Розуміння цих ранніх методів виробництва дає цінне уявлення про можливості та винахідливість стародавніх суспільств.

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